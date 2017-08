Pendientes de la evolución de César Remón Jueves, 24 agosto 2017, 12:41

La plantilla de la UD Logroñés se ejercitó ayer en el campo Isla de Anguiano en una jornada totalmente diferente a la rutina de la competición. Sesión tranquila, enfocada al partido de este sábado contra el Vitoria, recién ascendido a la categoría y filial del Eibar donde juegan los exblanquirrojos Amelibia y Fran Pastor.

El cuerpo técnico está pendiente de la evolución de César Remón, que no pudo trabajar al mismo ritmo que sus compañeros. No acaba de superar sus problemas físicos a pesar de que sí jugó unos minutos en Lezama (ayer se publicó por error que no había participado del partido) frente al Bilbao Athletic. El Logroñés apurará los dos días que restan para el compromiso y también los técnicos. Sergio Rodríguez optó por no asumir riesgos el domingo y sitió en el eje del equipo a Álvaro Arnedo, que superó con buena nota su primera presencia en el once titular de la UD Logroñés en competición liguera.

Los blanquirrojos regresan esta mañana a las instalaciones del Mundial'82, donde se ejercitarán, al igual que mañana viernes.