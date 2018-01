La UDL, pendiente de Ñoño Ñoño se ejercita en solitario. / Jonathan Herreros El gaditano sufre un golpe en el calcáneo y hoy se hará una nueva valoración M. GLERA Viernes, 19 enero 2018, 11:29

Antonio Asencio, Ñoño, se retiró ayer de la sesión vespertina con un golpe en el calcáneo de su pie izquierdo, aunque en principio no tendrá problemas para jugar el domingo contra el Barakaldo, si su técnico lo entiende oportuno. No fue el único imprevisto de la tarde, ya que Alejandro Sotillos tampoco acabó la sesión. Ambos pasan este jueves nuevo reconocimiento médico. La buena noticia es que Iñigo Zubiri se ejercita ya a pleno rendimiento y que el esguince que sufrió en diciembre, frente al Izarra, ha quedado ya en el olvido.

Los jugadores blanquirrojos afrontaron ayer una doble sesión, habitual en algunos miércoles del año. Por la mañana compaginaron más el físico y el fútbol, mientras que por la tarde se centraron en el balón y en el juego en espacios reducidos.

Ñoño completó la sesión matinal con sus compañeros, pero por la tarde se marchó al vestuario antes de tiempo, cojeando visiblemente de su pierna izquierda. Con la bota en la mano y descalzo, el andaluz señalaba a su talón como origen de los problemas físicos que le impidieron concluir el entrenamiento.

En un principio, la lesión no reviste mayor gravedad, aunque esta mañana se pondrá de nuevo en manos de José Miguel Martín. El fisioterapeuta cree que se trata de un simple golpe en el talón, aunque esperará a ver cómo evoluciona el jugador durante estas horas. Lo que si tiene claro Martín es que el tendón de Aquiles está «limpio». Una buena noticia. «Para el domingo, estoy», añadía Ñoño, que no quiere salir de nuevo del equipo por lesión. El gaditano no puedo jugar contra el Izarra por un problema en los isquiotibiales y reapareció ante el filial del Athletic.

Otro jugador que tampoco acabó la sesión fue Alejandro Sotillos, que el domingo fue titular en Olaranbe, frente al Vitoria. El madrileño se retiró después de retorcerse su tobillo derecho. En principio, el defensa podrá estar en condiciones de participar el domingo, aunque como ocurre con Ñoño, hoy se pondrá en manos de Martín, de nuevo.

La buena noticia es la que protagoniza Iñigo Zubiri, que se entrena ya con el grupo, después de que hasta esta misma semana lo hiciera al margen del mismo o participando de los entrenamientos con sus compañeros, pero sin llegar a completarlos.

El jugador navarro aseguró sentirse bien y recuperado del esguince que se produjo en su tobillo en los primeros minutos del partido que la UD Logroñés y el Izarra jugaron en Las Gaunas el pasado mes. Aunque en un principio se temió por una lesión de mayor gravedad, todo quedo en un esguince. Así, el central está ya en condiciones de plantar batalla por entrar en las citaciones blanquirrojos.