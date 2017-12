La Peña Sport se vuelve difícil Valdo conduce el balón en un partido de la Peña Sport. :: Diario de Navarra El equipo tafallés, que ha sumado 10 de los doce últimos puntos, cuenta con el leonés Valdo, campeón de Europa con el Madrid C. F. LOGROÑO. Jueves, 14 diciembre 2017, 23:59

Pocos equipos de Segunda B pueden decir que tienen un campeón de Europa en sus filas. El lacianiego Valmiro Lopes (Villablino, León), conocido en el mundo futbolístico por el nombre de Valdo, lo fue en la temporada 2001-02 con el Real Madrid, que ganó la final con el recordado gol de volea de Zinedine Zidane al Bayer Leverkusen.

Valdo ha recorrido muchos clubes y la temporada pasada recaló en la Peña Sport, procedente del Lealtad de Villaviciosa. Viene siendo un hombre habitual en las alineaciones del conjunto tafallés, aunque en los últimos partidos ha estado lesionado. A sus 36 años, continúa en el fútbol profesional, aunque queda poco de aquel joven jugador que despuntaba en el Real Madrid B y que fue internacional Sub'21 con España. Ahora es un veterano jugador que aporta a su equipo y que siempre da un toque distinto por la calidad que atesora y que no se pierde, sino que se adapta.

Junto a él, menos conocido, pero más noticia, está el entrenador Rodrigo Hernando, que le ha dado otro aire al equipo azulón. Empezó en la jornada once, cuando la Peña aún no había sumado un sólo punto y que ahora, siete jornadas después, ya tiene once, diez de los cuales los ha obtenido en los últimos cuatro partidos.

Esta Peña Sport cuenta con la misma plantilla, pero con Hernando han mejorado ostensiblemente. Sus números son muy buenos y con el estilo de juego que ha inculcado el nuevo entrenador, el equipo está cuajando partidos de calidad y ha vuelto a entusiasmar a sus aficionados.

El San Francisco Javier es un campo complicado para todo el que disputa los puntos con el conjunto tafallés y ahora lo es más, por el momento por el que atraviesa y la elevada moral con que entran los jugadores al terreno de juego.

Juega un esquema que cambia según el balón, pero en el que son fijos los cuatro defensas y un pivote por delante que ayuda en la contención y da salida al balón. Junto al portero Íñigo Calvo, juegan habitualmente Sarriegi, Galarza, Xiker y Eneko en la línea de cuatro. Ceberio es el pivote en el que confía el técnico para llevar la manija del juego del equipo, y lo está haciendo muy bien.

Hacia adelante, según el rival, suelen jugar con dos hombres a ambos lados del pivote, Ganuza y Alonso. Más hacia las bandas y adelantados, casi como extremos, pero acabando luego por dentro, Diego Lacruz y Valdo, ambos muy peligrosos. Si no juega éste último, lo hace Xabi Calvo. Y arriba, Fermín Úriz, un delantero fuerte que ha anotado 4 goles y es su máximo goleador.