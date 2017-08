Miguel Santos: «He pasado un año duro, pero la recompensa ha sido buena» Miguel Santos se anticipa a su par, el rojiblanco Seguin, en una acción durante el partido del domingo en Lezama. :: / Fernando Díaz Una lesión de ligamentos ha tenido una campaña completa sin jugar al lateral blanquirrojo CARLOS FERRER YÁBAR Logroño Miércoles, 23 agosto 2017, 10:59

El 12 de junio de 2016 lleva consigo un mal recuerdo para Miguel Santos. El zamorano se lesionó en Sevilla, al poco de comenzar el que fue el último partido de la temporada para la UD Logroñés. Una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha dio con el lateral blanquirrojo en el suelo y, posteriormente, en el quirófano, para ser intervenido. Han sido 434 días de espera hasta que este pasado domingo, Miguel Santos ha podido vestir de nuevo la elástica blanquirroja en partido oficial. Un día esperado, sin duda, y que terminó con la victoria, los tres primeros puntos de la temporada y un buen sabor de boca. Después de un año de penurias, nada mejor que empezar así en su regreso a los terrenos de juego.

- ¿Cómo se sintió ante esta nueva experiencia?

- Estuve una temporada entera en blanco y el domingo me sentí muy ilusionado, con muchas ganas. Me volví a sentir futbolista. Después de un arduo y duro trabajo en solitario durante un año, llegó la primera recompensa y además vino con una victoria de la mano.

(La lesión) «La he llevado bastante bien. Cambié el 'chip', desconecté del fútbol. Vivía por y para mi rodilla» MIGUEL SANTOS

- ¿Qué sensaciones le transmitió la pierna a lo largo del encuentro?

- Unas sensaciones muy buenas. Llevo una pretemporada en la que no me he perdido un solo entrenamiento, he competido bien, sin ninguna molestia, y ahora me encuentro como antes de la lesión. Si lo pienso ahora mismo, lo único que me ha significado la lesión es haber estado un año sin jugar.

- Regresar y hacerlo con una victoria es para sentirse contento.

- Era el primer partido de Liga. Todo el equipo tenía en mente que había que conseguir el triunfo para ganar en confianza. El trabajo de la pretemporada ha sido muy bueno y hemos obtenido el primer premio.

- Sus movimientos por la banda derecha van encaminados a defender y también a atacar. ¿Cómo se vio en el partido?

- Mi intención era subir la banda, pero me tocó un extremo, Seguin, muy rápido y que se quedaba muy descolgado. No pude subir mucho. Pero me sentí muy bien en mi labor, lo mismo que mis compañeros.

(La recuperación) «La lesión me ha hecho madurar como persona y como jugador. Ahora tengo más experiencia» MIGUEL SANTOS

- ¿Qué le ha pedido el entrenador para esta temporada?

- Confía mucho en mí y me ha pedido lo mismo que a los demás compañeros. Trabajo, sacrificio, darlo todo y hacer lo que vengo haciendo en los años anteriores. Me siento muy a gusto trabajando con él desde el primer día.

La recompensa del esfuerzo

Una lesión de ligamentos viene a significar ocho o nueve meses sin jugar. Santos ya estaba para hacerlo a mediados de marzo o abril, pero ha tenido que esperar al inicio de esta nueva campaña.

- ¿Cuándo se dio cuenta de la gravedad de su lesión?

- Nada más caer al suelo. Noté algo que nunca había sentido. Ese día fue el más duro de mi vida. Caer lesionado y saber que no era algo común, sino de gravedad fue muy duro.

- ¿Ha tenido algún momento de desesperación a lo largo de esos meses de trabajo en solitario?

- Sí que ha habido momentos malos, aunque creo que he llevado bastante bien la lesión. Cambié el 'chip', desconecté del fútbol. Ese año yo no era futbolista porque tenía que recuperarme. Vivía por y para mi rodilla. Sabía que no iba a poder competir por lo menos hasta el mes de marzo. Al final no ha sido hasta esta temporada, lo que se ha visto que fue una buena decisión. También hubo momentos en que se me caía el mundo encima y que llegaba a casa derrotado. Ha sido muy duro, pero la recompensa ha sido buena.

- Empezó a trabajar a fondo con el inicio de la pasada campaña, en solitario, a partir del mes de agosto del año pasado.

- Cuando llegué a Logroño estaba empezando, iba con muletas. Empecé desde cero. Incluso en enero tenía molestias, pero iba todo muy bien. El cuerpo técnico estuvo muy encima y el físio, José Miguel, me ha ayudado mucho, trabajando conmigo en solitario. Y la recuperación en el Fremap ha sido muy buena.

(Primer partido) «En Lezama hicimos un gran partido como equipo. Es lo que nos dio un plus y, al final, la victoria» miguel santos

- ¿Fue importante para usted saber que iba a continuar aún sin haberse terminado de recuperar?

- Me dio mucha tranquilidad para terminar de recuperarme. Eso me ha dado la posibilidad de llegar a esta pretemporada en un gran estado de forma. Por eso no he tenido ninguna recaída. El club siempre confió en mí y le estoy muy agradecido. Ahora me toda devolver toda la confianza que me han dado.

- ¿Ha cambiado en algo su juego tras la lesión?

- Yo creo que no ha cambiado en nada. La lesión me ha hecho madurar como persona y como jugador. Yo soy el mismo que antes, pero con más experiencia y serenidad.

- ¿Se acuerda de Sevilla cada vez que sufre un golpe o nota un mal gesto?

- No. Desde el primer día que comencé a entrenarme, la lesión está olvidadísima. Pienso que tengo que vivir con naturalidad y no pensar en que me puede volver a pasar.

Aspirar a todo

- ¿Cómo vio al equipo el domingo en Lezama?

- Hicimos un gran partido como equipo. Supimos quitarle el balón al Athletic, que sabíamos que iban a sufrir si no lo tenían y les llevamos a nuestro terreno. Fue un partido muy complicado y en los momentos claves estuvimos muy bien como equipo. Es lo que nos dio un plus y, al final, la victoria.

- Habrá que mantener la racha el sábado ante el Vitoria.

- En casa nos tenemos que hacer fuertes y ganar todos los partidos que podamos. Los rivales tienen que venir pensando que va a ser muy complicado llevarse los puntos. El primer paso ganando fuera está dado y ahora en casa queremos volver a Las Gaunas con una victoria.

- ¿Las Gaunas supone un plus para el juego del equipo?

- Las Gaunas es un campo grande, está muy bien. Te hace sentir futbolista, porque hay muchos espacios y pienso que para nuestro juego, nos favorece mucho.

- ¿Tienen claro el objetivo?

- Yo pienso que podemos aspirar a todo. Tenemos un gran equipo, un gran cuerpo técnico. Llevamos una pretemporada muy buena. Tenemos que seguir con el método de trabajo que estamos realizando. Nuestro objetivo tiene que ser ir partido a partido, ganar todos los que podamos y trabajar día a día.