UN PARTIDO PARA MANTENER LA DINÁMICA POSITIVA

César Remón despeja el balón de cabeza en un ejercicio durante el entrenamiento de ayer en el Mundial'82. :: fernando díaz Sergio Rodríguez se lleva a los canteranos Gillermo y Dani Gómez y deja fuera a Carlos García Domingo, 14 enero 2018, 00:46

Ha llegado la hora de la verdad, en la que los equipos que optan a estar en los puestos de cabeza tienen que sacar adelante sus partidos, sea cual sea el rival y las circunstancias que se diriman sobre el césped.

La UD Logroñés tiene que aprovechar el tirón y la dinámica positiva de los últimos compromisos para empezar definitivamente a desarrollar su mayor capacidad de juego y para ganar los partidos que se le pongan por delante. Hoy, ante el Vitoria (Olaranbe, 12.00 horas), no puede fallar. No, si quiere mantener esas opciones de irse enganchando a los puestos de arriba. Los blanquirrojos ya están quintos, y no pueden ser descabalgados de nuevo si quieren seguir optando a luchar por ese 'play off' que parece haberse ido acercando poco a poco.

Esta semana han sido dos los jugadores que han salido del club, Iván Aguilar y Germán Sáenz de Miera, que ayer estuvo en el Mundial'82 despidiéndose de los que han sido hasta ayer sus compañeros. Dos hombres que no estaban teniendo un papel importante en el desarrollo del juego del equipo y que no tiene que notarse su ausencia en el juego del equipo.

«El Vitoria juega en largo, corre mucho y es peligroso en las acciones a balón parado»«Ganar da confianza, permite seguir en la buena dinámica y nos mantiene cerca de la zona alta»

Tampoco se puede contar con Íñigo Zubiri, que tiene el alta médica desde el viernes, pero que necesita entrenamientos para poder jugar, con Fermín Sobrón, que se recupera de su codo maltrecho, y con Álvaro Arnedo, que está sancionado por acumulación de amonestaciones. Sergio Rodríguez se lleva a tres canteranos, el habitual Ricardo Osés, Guillermo Cabrera y Dani Gómez, a Olaranbe, y deja de nuevo en la grada a Carlos García, que parece tener los días contados en el conjunto blanquirrojo, por lo que tampoco se le va a exponer a una lesión.

En cualquier caso, lo que hace falta es que los recambios lleguen cuanto antes al seno del conjunto blanquirrojo y que empiecen a trabajar a las órdenes del técnico con el fin de ser útiles cuanto antes a las necesidades del equipo.

No se esperan prácticamente cambios para el partido de este mediodía. El Vitoria actúa de forma muy diferente a como lo hizo hace el Athletic B el pasado domingo. Los alaveses descartan el fútbol combinativo y apuestan por el directo, con especial atención a las segunda jugadas. Si no es posible ese escenario, buscan el contragolpe y también las acciones a balón parado, donde Sergio Rodríguez destaca su peligrosidad.

Miguel, Santos, Caneda, Ramiro y Paredes podrían mantenerse en el bloque defensivo, si bien Alejandro Sotillos sigue ganando enteros en la posibilidad de hacerse con un puesto en su trabajo durante los entrenamientos. En la medular entrará César Remón, en el medio centro, con Salvador junto a él, y con Muneta y Rayco por las bandas , ambos con la idea de meterse por dentro para hacer daño y dejar carriles a los laterales. Arriba, Espina en la media punta y Marcos como referente en ataque. Ante el Athletic, ambos hicieron una excelente primera mitad y Sergio seguirá contando con su aportación.

Un Vitoria necesitado

El Vitoria llega a este partido después de haber ganado dos partidos seguidos, ante Lealtad en casa y Osasuna B fuera, y perdido el último, en Tudela el domingo pasado, por lo que querrá resarcirse. Además, se encuentra en el puesto decimosexto, el de promoción, por lo que su intención más inmediata es salir de ahí y sumarse a los equipos en permanencia.

Igor Gordobil no va a poder contar para este compromiso con el exblanquirrojo Jon Ander Amelibia, un fijo en la formación, por acumulación de tarjetas, pero sí estará otro conocido de la afición riojana, Fran Pastor, que marcó el gol del último triunfo del Vitoria y que lleva ya tres tantos en su haber.

También estarán en el once el delantero Obieta, máximo goleador del equipo con cuatro dianas, las mismas que el centrocampista Azkue, que fue el que marcó el gol del Vitoria en Las Gaunas en la primera vuelta.