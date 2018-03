U.D. LOGROÑÉS El partido de los grandes números Los jugadores de la UDL hacen pasillo a Fermín en el entrenamiento del viernes. :: fernando díaz Real B y UDL aspiran a tres puntos más vitales para los riojanos que para los vascos JOSÉ MARTÍNEZ GLERA LOGROÑO. Domingo, 18 marzo 2018, 01:11

«Todo lo que no sea ganar, no es positivo para la UD Logroñés». Contundente. Ni siquiera el empate, aunque el rival sea de los considerados potentes dentro del grupo. Sergio Rodríguez sabe lo que hay en juego esta tarde en Zubieta (17.00 horas) frente a una Real Sociedad que camina hacia el mismo destino, pero que aventaja a los riojanos en cuatro puntos. Que esa brecha se ampliara a siete sería una mala noticia para los blanquirrojos. Urgencias de la clasificación, necesidad del que ve la espalda a sus adversarios. Será un partido de fútbol y de muchos números, para conservarlos o para destrozarlos.

Dice la historia que la UD Logroñés no pierde en Zubieta. De hecho, ha ganado en dos de sus cuatro visitas. La última, la pasada campaña, 0-2. Sin embargo, la historia poco o nada importa en un compromiso como el de esta tarde. La historia se puede interpretar interesadamente. Importa el momento, los noventa minutos de una intensa batalla, una más de las que quedan por librar. «Para nosotros, este partido es una oportunidad de acercarnos a los puestos de arriba», indica Rodríguez.

Ahora bien, la historia orienta. De la misma forma que refleja la fortaleza de la UD Logroñés en la montaña vasca, ésta indica también la tiranía que ejerce el filial en ese escenario. Un equipo que derrocha juventud, pero que atesora madurez. Porque es necesario, por ejemplo, pensar con la cabeza fría para ganar en Tudela. Pero además, también es un conjunto calculador, práctico. No desecha goles, porque sabe que marcan las diferencias. En los últimos once partidos ha logrado ocho goles, pero ha sumado 21 puntos. Sabe ganar muchos partidos por la mínima porque encaja muy pocos tantos: cinco en la segunda vuelta. Y a esa afán práctico suma también otras virtudes como la de aprovechar al máximo sus recursos, sobre todo cuando se pone por delante en el marcador. Entonces, no hay vuelta atrás. Gana partidos. De los 33 goles que ha marcado, únicamente ha desperdiciado uno en las siete derrotas que acumula y otro en los siete empates que también reflejan sus números. Sabe muy bien de qué va este grupo y esta categoría: ser práctico, ampararse en una buena defensa y aprovechar las ocasiones ofensivas. Pero además, con un buen fútbol, de los mejores de la competición. Fútbol coral y goles repartido, aunque ahora ya no estén con ellos ni Jon Bautista, en el primer equipo, ni Martín Merquelanz, lesionado.

La UD Logroñés conoce todos estos datos. También sabe que desde la decimoquinta jornada no gana ningún visitante en Zubieta, pero es consciente de que Burgos y Athletic B sumaron allí los tres puntos. Es una plaza difícil, pero no inexpugnable. La cuestión no es ya de lo que es capaz de hacer la Real Sociedad en este encuentro, sino de lo que sea capaz de hacer la UD Logroñés para ganar este compromiso.

Sergio Rodríguez admitía el viernes que tenía muchos detalles por pulir ante este compromiso. No tenía el once decidido debido a las dudas que le generan los propios futbolistas. En el partido de ida, en octubre, el técnico sorprendió al juntan en la medular a César Remón, Carles Salvador y Álvaro Arnedo, con este último tirado hacia la derecha. Mucho trabajo en la medular sacrificando quizá un poco el aspecto creativo. Su fórmula dio resultado y su equipo ganó mutando la piel posesiva por otra más pilla, renunciar a la posesión y apostar por el robo del esférico. Esa misma fórmula también le dio la victoria en Urritxe, sobre el Amorebieta. «Será un compromiso muy largo en el que podremos jugar de diferentes maneras y hay tres cambios», indica evasivamente el preparador.

Si Sergio Rodríguez se decanta por esa vía, no será la única modificación que introducirá en el once. Ramiro Mayor puede volver a él después de tres partidos ausente debido a una lesión. Importante el aragonés en defensa, pero también en ataque. Y la creatividad en la medular la puede solventar con el fútbol de Rayco García, partiendo desde la derecha hacia el centro, y la velocidad de Ñoño por la izquierda y de Marcos André por medio. Eso significaría dejar fuera del once a jugadores como Espina, Chamorro, Muneta o Rubén Martínez, pero éste es el problema que conlleva poder elegir y el preparador tiene a toda la plantilla a su disposición.