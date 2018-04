«Este partido condiciona el resto de la temporada» Sergio Rodríguez Entrenador de la UD LogroñésPoco tienen que decir las palabras cuando la realidad es incuestionable. La UDL está obligada a ganar al Gernika y todos sus integrantes lo saben JOSÉ MARTÍNEZ GLERA LOGROÑO. Sábado, 7 abril 2018, 00:04

Ni con los efectivos justos, Sergio Rodríguez da pistas. Sonríe pícaramente cuando habla de la posibilidad de echar mano del filial. Esta semana han sido muchos los jugadores que se han entrenado con el primer equipo. Ha dado mucha confianza a Álvaro García en la medular, por ejemplo, pero este encuentro esconde una exigencia definitiva. Así lo reconoce el técnico, que aunque no lo dice abiertamente, sabe que si el domingo está a nueve puntos de la cuarta plaza, el play off se adentrará con más fuerza en el mundo de los sueños. Ahora bien, también puede quedar a tres puntos y entonces las calculadoras volverán a funcionar frenéticamente.

- Partido exigente y cada vez con menos margen de error

- Exigente como todos, al menos para nosotros. Jugamos contra un rival que lo está haciendo muy bien y que seguramente está por encima de las expectativas que tenía al inicio de la temporada.

LAS FRASESPresente «Deseamos demostrar a la gente que queremos seguir en la pelea por entrar en el play off» Futuro «Si mañana estamos a 9 puntos del cuarto, será más difícil, pero aún tendremos opciones» El rival «Apuesta por la segunda jugada, pero sobre todo cuenta con una gran llegada y con calidad»

- Se habla mucho del Sporting como equipo revelación. ¿Se puede decir lo mismo del Gernika?

- Sí, porque suma muchos puntos a estas alturas de campeonato. En otro grupo, estaría peleando por el tercer puesto. Si su objetivo era la permanencia, ésta es una buena posición. Tiene buen equipo.

- Entonces, no es una casualidad que sea sexto, con 55 puntos.

- Ninguna. Tiene a su favor que le están saliendo bien las cosas y eso es importante para seguir en una buena dinámica. Cuenta con un equipo para jugar en su campo, pero también para hacerlo como visitante ya que dispone de jugadores de calidad en ataque.

- No sé si ustedes están teniendo mala suerte o no, pero desde luego buena, tampoco. Lo último es la lesión de Álvaro Arnedo.

- Es duro, pero sobre todo por él. Álvaro estaba progresando mucho, pero hay que pensar que es un parón. Es joven, tiene una larga carrera por delante y debe pensar en hacer una buena recuperación. Nosotros estaremos aquí para ayudarle y animarle. Cuando pasa algo como esto, lo demás queda en un segundo plano. Lo importante son las personas y Álvaro ha dado todo por el equipo. Vamos a intentar ganar y, en parte, para dedicarle el triunfo.

- Si vencen avanzan un puesto en la tabla. ¿Un aliciente más o simplemente hay que ganar?

- Nos centramos en lo nuestro porque lo demás no lo podemos controlar. Es un partido determinante. Si no ganamos, la situación se pone muy difícil. Sabemos de su importancia.

- Se puede calificar el duelo de final, pero en estos encuentros es donde mejor se mueven.

- Es cierto que nuestro gran déficit de puntos es con los equipos de la zona baja, que es donde el resto de clubes ha sumado muchos puntos. En los duelos más parejos tenemos mejor promedio. Ahora bien, cada compromiso es diferente.

- ¿Tiene la sensación de que este encuentro decide la suerte de los que quedan?

- Evidentemente, si no ganamos todo será muy más difícil. Condiciona lo que queda de temporada, aunque no es el decisivo. Pero no éste, sino los siguientes, a pesar de que vayamos sumando victorias. Necesitamos sacar muchos puntos de aquí al final de la temporada. No sé cuántos, pero cualquier traspié nos alejaría demasiado.

- Dicho de otra forma, si ustedes acaban el domingo a nueve puntos de la cuarta plaza, ¿se dice adiós prácticamente al play off, aunque las matemáticas les mantengan con vida?

- Estaría más complicado. Quedarían 15 puntos con una desventaja de nueve. Más difícil, pero mientras tengamos opciones seguiremos peleando. Y si se acaban, también seguiremos en la pelea.

- Con sanciones y lesiones, su capacidad de maniobra es mínima.

- Cierto, pero la calidad la seguimos teniendo. Los jugadores están preparados, respondiendo y el equipo no está bajando su nivel. Además, hay chicos en el filial con muchas ganas, que nos pueden echar una mano.

- ¿Cómo se comporta el Gernika en su papel de visitante?

- Es un equipo que apuesta por la segunda jugada, pero sobre todo cuenta con una gran llegada. Dispone de jugadores de calidad y no sólo encontraremos balones en largo, sino que aportará algo más porque saben que es necesario dar más para jugar en Las Gaunas. Seguro que alternan su forma de jugar. Además, su situación tranquila en la tabla les hace más peligrosos.

- Con tan pocos jugadores, ¿tiene más claro el once?

- Claro, no, pero tenemos menos opciones. Tampoco hemos decidido cómo jugaremos e incluso en función de cómo se desarrolle el partido iremos variando. La idea inicial, sí, pero no el cien por cien de los futbolistas. Deseamos demostrar a la gente que deseamos seguir en la pelea por entrar en el play off.