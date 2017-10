Paco Fernández califica de «justo» el triunfo del Caudal Domingo, 1 octubre 2017, 23:38

«Para mí, el resultado es justo. El fútbol no es sólo acercarse más al área. Hicimos un gran partido. En Las Gaunas va a ser muy difícil ganar». Así resumía Paco Fernández, técnico del Caudal y exjugador del Logroñés, el partido de ayer. «Vais a estar, seguro, entre los primeros», decía cuando se despedía y con los micrófonos apagados.

El preparador no oculta que la victoria les sirve casi más para «dar un impulso» a los jugadores que el valor de los tres puntos que guarda. «Somos un club modesto», recuerda. Para él, la victoria es mérito de sus jugadores y no demérito de su rival. Más impulso anímico.

«No creo que lo ocurrido en Formentera le haya pasado factura. Yo he sido profesional y tres días después de un partido lo has superado. Creo que les hemos sorprendido porque les hemos quitado el balón y no lo esperaban. Así, hemos desactivado también su juego entre líneas», decía.