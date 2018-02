«El de Osasuna es un partido para tener paciencia» Sergio Rodríguez sigue la evolución de sus jugadores durante un entrenamiento. :: sonia tercero Sergio Rodríguez Entrenador de la UD LogroñésEl técnico de la UD Logroñés confirma la titularidad de Zubiri en el centro de la defensa y pide a sus jugadores «inteligencia» en Tajonar ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Viernes, 23 febrero 2018, 00:41

Mañana soleada y fría. Instalaciones del Mundial 82. Sergio Rodríguez atiende a los medios de comunicación antes del trabajo de la plantilla de la UDL. Con su discurso meditado, dando importancia a cada palabra, el técnico repasa la situación del equipo.

- Después del palo, como usted mismo definió la derrota ante el Lealtad, ¿cómo se encuentra el equipo?

- Bien, fue un palo en su momento pero ya estamos bien. Es cierto que a estas alturas de la temporada los puntos cuentan mucho y es verdad que nos fuimos con buenas sensaciones en cuanto a juego, pero nos fuimos con una derrota. Pero la gente trabaja muy bien, con mucha ilusión y ganas. Llevamos toda la semana pensando en Osasuna y preparando el partido ante Osasuna.

- Restan doce encuentros para finalizar la temporada, ¿cada partido es una final?

- No sé si es una final, pero sí que es cierto que a estas alturas de temporada los puntos tienen mucha trascedencia. Y esos puntos que te dejas son más difíciles de recuperar porque hay menos margen.

- Osasuna B, jugando en Tajonar. ¿Qué peligros le esperan a la UD Logroñés?

- Sobre todo que se trata de un filial y, en ocasiones, son un poco impredecibles. Ellos no llevan una buena dinámica de resultados y están en las posiciones de abajo. Pero un filial lo que tiene son buenos jugadores, buenos y jóvenes. Son capaces de lo mejor y de lo peor. El peligro está en esa condición de impredecible, que de repente les puede salir un día bueno... Pero nosotros también sabemos de su situación y tenemos que saber jugar con ella.

- Se presenta un partido extraño. No va a haber aficionados en la grada por primera vez en lo que va de temporada. ¿Cómo valora la decisión del club navarro de no mandar entradas?

- Para nosotros es una pena porque la gente nos está apoyando durante todo el año. Además están viajando y haciéndose notar en la grada. Incluso ha habido partidos que parecía que jugábamos en casa. Les echaremos mucho de menos. Es una pena por todo. Yo creo que el fútbol es un espectáculo y si la gente quiere ir, hay que dejarle ir. Yo creo que Osasuna está lo suficientemente preparado para solucionar cualquier tema de seguridad. Hay que aceptarlo, respetarlo pero lógicamente no la compartimos.

- Hablando del posible once inicial en Tajonar, ¿tiene decidido ya quién formará pareja en el centro de la defensa junto a Caneda?

- Estamos valorándolo. El único central, central que tenemos es Iñigo (Zubiri). Salga el que salga estamos seguros de que lo va a hacer bien. En este caso puede ser Iñigo en un porcentaje muy alto y seguramente que sea él y que lo haga muy bien.

- A la hora de escoger a los once titulares del sábado, ¿le condiciona las características del Osasuna o sólo piensa en su equipo?

- El noventa por ciento es lo que nosotros tenemos, lo que vemos en los entrenamientos, lo que queremos hacer para ganarles el partido. Pero sí que condiciona en ese sentido, en que estás preparando un partido contra un rival, no juegas solo. Intentas analizar los pros y los contras del rival y en función de eso escoges a los jugadores que consideras mejores para sacar el partido adelante.

- ¿Cuál cree que pueda ser la clave del partido?

- Yo creo que es un partido para tener paciencia. Ellos están en una situación delicada y lo que no tenemos que hacer nosotros es regalarles nada. Hay que tener paciencia. Nosotros somos un equipo que suele tener la posesión y vamos a continuar con esa idea. Y luego habrá un aspecto muy importante que es la estrategia. Ellos ofensivamente no lo hacen mal y defensivamente suelen sufrir. Tendremos que ser inteligentes y saber que el partido no va a durar veinte minutos, va a durar noventa y pico. Y habrá que estar siempre vivo para intentar jugar con su moral.

- El domingo pasado se quedó el equipo sin marcar, algo extraño en la UD Logroñés.

- Ya nos ha pasado algún partido más de ese perfil: tener muchas oportunidades de gol y no acertar. Creo que lo importante es generar las ocasiones. Luego que entre o no... A veces entran de rebote y otras veces puedes estar un día y no la metes.

- ¿Por qué cree que le está costando tanto la temporada a Osasuna?

- Pues porque la categoría es muy complicada. Seguramente, si a principio de temporada hacemos una lista con los equipos que van a estar en la zona de abajo, igual varios de ellos no hubiésemos acertado. Caudal y Lealtad son equipos con buenas plantillas, Osasuna es un filial bueno. Cada año es un mundo diferente.

- Lo decía usted días atrás, lo complicado no era llegar a los puestos de play off, sino mantenerse.

- De alguna forma, en todos los aspectos del deporte, lo difícil no es llegar -que también-, es mantener esa continuidad. Nosotros lo que vamos a intentar es volver a engancharnos a ese cuarto puesto. Creo que estamos preparados pero evidentemente lo que necesitamos son buenos resultados.