Orgullo riojano en Lezama Blanco y rojo. El rojo y el blanco suele llenar esta grada en la que por un día también se pudo ver el blanco y rojo de las camisetas de la UD Logroñés. Felicidad entre los 150 seguidores riojanos desplazados ayer hasta tierras bilbaínas FERNANDO DÍAZ Logroño Martes, 22 agosto 2017, 12:38

No existe mejor plan que ver en directo a su equipo, aunque la playa en día soleado no quedara muy lejos de su destino. Pero jugaba la UD Logroñés el primer partido de la temporada y 150 aficionados blanquirrojos se desplazaron hasta Lezama para presenciar in situ la evolución del trabajo de Sergio Rodríguez durante esta pretemporada. Y tras noventa minutos, la felicidad fue el sentimiento más extendido entre los aficionados visitantes desplazados. Al fantástico resultado con victoria incluida se le unía un hecho también relevante en agosto, las buenas sensaciones. Existe un idilio inquebrantable entre Sergio Rodríguez, la plantilla y los aficionados, porque los resultados no dejan de acompañarles desde que el joven técnico se hiciera con las riendas del primer equipo.

Los seguidores reconocieron a Miguel Santos por su vuelta a los terrenos de juego, celebraron el buen rendimiento de Ñoño, y festejaron por todo lo alto el golazo que se marcó Carles Salvador. Ahora bien, entre los allí desplazados un sentimiento de felicidad compartido bajo una misma premisa, la necesidad de completar la plantilla con esas tres últimas espadas prometidas este verano. «Estamos ante una gran oportunidad», dicen.