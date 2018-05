La UDL ofrece renovar a Ñoño Ñoño celebra con la grada y sus compañeros uno de los dos goles que marcó al Racing, en Las Gaunas . :: sonia tercero El jugador está dispuesto a firmar, aunque aún no han hablado de dinero M. GLERA Jueves, 17 mayo 2018, 18:02

Primero fue Rayco García y ahora le toca el turno a Antonio Asencio, Ñoño. La entidad blanquirroja ya ha hablado con él para hacerle saber que cuentan con su fútbol para la temporada que comenzará el 1 de julio. Interés hay; ahora queda llegar a un acuerdo en el que la idea deportiva es importante, pero también la propuesta económica.

A Ñoño, como le ha ocurrido a Rayco, la UD Logroñés le ha dado la oportunidad de disfrutar del fútbol y también de batir su récord anotador siendo conscientes de que ninguno de los dos es delantero puro, sino más bien jugadores de último pase con llegada. El gaditano ha logrado once goles en el ejercicio, cifra que no había alcanzado hasta la fecha en los diferentes equipos en los que ha jugado.

partidos ha jugado Ñoño con la camiseta de la UD Logroñés en Liga En 22 de ellos ha sido titular y en 11 ha salido desde el banquillo. En 5 ocasiones ha completado los 90 minutos. A estas cifras suma dos encuentros más, en Copa, frente a Avilés y Adarve. goles ha sumado en Liga, su mejor marca Ha firmado tres dobletes (Vitoria, Racing de Santander y Real Unión) y ha marcado a Amorebieta (2, ida y vuelta), Caudal (2, ida y vuelta) y Burgos. En Copa ha logrado un gol, frente al Avilés. minutos sobre el césped en competición liguera y 125 en Copa del Rey Caudal, Arenas, Lealtad, Tudelano y Racing han sido sus únicos encuentros de 90 minutos.

«La verdad es que estoy encantado de haber venido a Logroño, porque todo ha ido muy bien. He disfrutado del fútbol y he sufrido defendiendo, aunque el míster me ha enseñado mucho, sobre todo a colocarme y a correr con sentido. Mi novia trabaja aquí, el crío disfruta en el colegio, se vive bien... aunque a nivel deportivo ha sido una lástima terminar tan pronto la temporada porque todos pensábamos jugar el 'play off' de ascenso», admite.

LA FRASE Antonio Asencio, Ñoño Jugador de la UD Logroñés «Yo quiero seguir aquí, pero me gustaría disfrutar de un buen contrato... al menos por un año»

Los números individuales de Ñoño son de los más brillantes del grupo. Ha disputado treinta y tres encuentros en Liga, en los que ha sido titular en veintidós ocasiones. En cinco de ellos ha disfrutado de los noventa minutos. Su cuenta goleadora se eleva a once. «Nunca había metido tantos goles», admite. Ha firmado dobletes frente a Vitoria, Racing (al que destrozó en Las Gaunas con su velocidad) y Real Unión. Las otras cinco dianas las reparte entre Amorebieta (2, gol en la ida y la vuelta), Caudal (2, gol en la ida y la vuelta) y Burgos. Así, es lógico que la UDL le haya ofrecido seguir. «Conversó el míster conmigo hace unos días y me dijo que contaba conmigo para la próxima campaña. A mí me gustaría seguir en Logroño, pero aún no hemos hablado de nada más salvo del interés de las dos partes», indica.

Ese deseo de seguir contempla dos aspiraciones. Por un lado, la deportiva; por el otro, la económica. «A mí me gustaría participar de un proyecto que permita a la UD Logroñés estar en la zona alta y pelear por el objetivo del ascenso. Lo comentaba hace unos días Rayco y coincido con él; por otro lado, también está el aspecto económico. ¡A ver si me ofrecen un buen contrato». Al menos, por uno año. La verdad es que nunca he disfrutado de un buen contrato, salvo en el Rayo Majadahonda y aquí», indica antes de admitir que no pide «mucho». «Al menos, no llegar justo al fin de mes», apunta entre sonrisas. «Lo bueno de la UD Logroñés es que sabes que el primer día de cada mes tienes el dinero en el banco. En otros clubes prometen mucho, pagan al principio, pero luego es complicado cobrar», señala.

La argumentación del jugador tiene su base, pues en la entidad se cobra por objetivos y cuando más arriba estás en la tabla, más dinero ingresas. Sin embargo este año, los futbolistas apenas han disfrutado de unas semanas dentro del 'play off'. «Por eso hablo también del proyecto. Cuanto estás arriba siempre estás más motivado. Yo creo que este año teníamos equipo para habernos clasificado entre los cuatro mejores, pero hemos fallado más de la cuenta. Puedes perder con equipos de la zona alta, a los que hemos ganado en ocasiones, pero no con los de la zona baja, porque te lastra mucho y nosotros hemos caído en dos ocasiones con el Lealtad, hemos perdido frente al Caudal y hemos empatado contra Osasuna B. Tres equipos que han descendido», señala.