La UDL ofrece la renovación a Rayco Rayco juega el balón en presencia de Sarriegi, en el partido del pasado domingo en Las Gaunas. :: fernando díaz El jugador canario admite la existencia de la propuesta, aunque indica que aún es pronto para tomar una decisión JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Miércoles, 9 mayo 2018, 09:49

Sin acabar la temporada, la UD Logroñés trabaja ya en la próxima. Uno de sus grandes retos es la renovación de Rayco García (Las Palmas de Gran Canaria, 23/3/1987), que el domingo volvía a jugar en Las Gaunas tras dos meses ausente en ese escenario. Y no sólo jugó, sino que anotó dos de los tres goles, tantos que le afianzan al frente a de tabla de goleadores blanquirrojos, con quince. «Tengo una propuesta de renovación, pero aún es pronto», indica el canario, que acaba contrato y carece de cláusula de continuidad por objetivos. Carles Salvador ha sido el primero en sumarse al proyecto de la próxima campaña, que cuenta ya con seis jugadores.

La UD Logroñés le quiere y él no cierra la puerta. Su contratación era una vieja aspiración incluso de cuando Carlos Pouso se sentaba en el banquillo. El vasco intentó ficharle en el mercado invernal del pasado año, pero al final resultó más atractivo el Murcia; en verano aterrizó en Logroño para reencontrarse con viejos conocidos como César Remón o Carles Salvador. Su deseo es mejorar y dar ese salto que pasa por jugar en Segunda, aspiración de todo futbolista de Segunda B. Debutó con 19 años en la categoría de plata de la mano del Castilla; repitió con Mirandés y Nástic e incluso debutó en Primera, con el Rayo Vallecano.

«Acabo contrato el 30 de junio. Firmé por una temporada, nada más. El club me ha ofrecido renovar, pero es demasiado pronto. A todos nos gusta mejorar. En mi caso, jugar en Segunda supone una gran ilusión, pero sé que es difícil porque además me he perdido el tramo final de la Liga por una lesión. Los clubes se quedan con el final de la temporada, porque es cuando los equipos se juegan todo», indica.

LA FRASE Rayco García Jugador de la UD Logroñés «Quiero para la UDL lo que quiere todo el mundo. Me gustaría que diseñara un proyecto ambicioso»

Ahora bien esa aspiración no excluye a la UD Logroñés. El canario pisa sobre el suelo. Acaba de cumplir 31 años y Logroño es una plaza que le gusta, aunque con mayor ambición. «Hay que ver cómo pasan las semanas e iremos hablando. Seguir o no en el club no es una cuestión meramente personal, de lo que me puedan ofrecer, sino que me gustaría que la entidad diseñará un proyecto ambicioso para la próxima temporada. Va todo unido y, en mi caso, lo personal es secundario. Mejorar aquello que no se ha hecho bien y reforzar lo que sí se ha hecho bien. La base está formada y le doy mucha importancia al proyecto», añade.

Su pensamiento es claro. Sergio Rodríguez apostó el pasado verano por la continuidad y han sido los hombres que venían de la campaña anterior los que han cimentado al equipo. Mantener lo mejor y reforzar lo peor. «Quiero para la UD Logroñés lo que quiere todo el mundo, que no es otra cosa que pelear con más garantías por el 'play off' y por el ascenso. No me cabe la más mínima duda de que el club ha luchado al máximo para lograrlo esta temporada y que seguirá en esta línea. Mi deseo es mejorar, pero creo que también es lo que quiere la entidad y todos los aficionados. Tenemos que ser autocríticos y si no nos hemos clasificado entre los cuatro mejores, por algo será. Estamos en un proceso de mejora y debemos seguir por ese camino. Estos días he estado mirando las redes sociales y la UDL afronta su décimo aniversario a partir del 1 de julio. Es el año ideal para dar el salto a Segunda División», apunta Rayco.

De hecho, él es mejor futbolista tras su paso por la UD Logroñés. Por ejemplo, jamás había sumado quince goles en una temporada. «Es un buen registro, el mejor que he tenido desde que soy jugador. He superado por un gol mi mejor marca en la categoría, pues marqué 14 goles con el Alcoyano y con el Nástic», apunta, recordando que aun resta un encuentro, en Estella.

Allí vivirán un partido sin presión. No se puede aspirar a nada más que la victoria. «La Copa no peligraba, pero era un deber para nosotros lograrla y, además, acabar en Las Gaunas con victoria y buenas sensaciones. No clasificarnos para el 'play off' ha sido un varapalo, pero al final la liga te pone en el sitio que mereces y quizá nosotros no hemos merecido estar entre los cuatro primeros. Debemos ver qué se ha hecho bien y mal y mejorar para la próxima campaña», concluye.