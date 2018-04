El gol que nunca debió ser 00:51 TVR Las imágenes del gol del Mirandés muestran como el colegiado pitó fuera de juego incluso antes de que Cervero rematara LA RIOJA Logroño Lunes, 16 abril 2018, 09:51

A estas alturas la UDL está curada de espantos. La Segunda B tiene muchos condicionantes, y uno de ellos es sin duda un nivel de arbitraje que en ocasiones deja mucho que desear. Nadie está libre de errores (y si la UDL no acaba en play off, será sobre todo por errores propios) pero cosas como lo que ocurrió en Anduva el sábado alimentan las quejas, y los enfados de propios y extraños.

Las imagen fue grabada por la televisión pública de Castilla y León, y cedida a TVR. En ella no es posible apreciar si Cervero está o no en fuera de juego (podría ser) pero sí hay algo que se escucha perfectamente: cómo el árbitro pita fuera de juego (y por tanto invalida la jugada) incluso antes de que el delantero remate a gol. O como mucho de forma simultánea, en todo caso antes de que el balón entre. Es lo que el propio árbitro les reconoció a algunos jugadores de la UDL tras el partido, que ahora queda totalmente demostrado.

En el vídeo se aprecia, curiosamente, cómo los jugadores del Mirandés empiezan a protestar ese fuera de juego. Aunque no por mucho: inmediatamente el colegiado se rectifica a sí mismo (y a su linier, que aunque no esté en la imagen también señalaba fuera de juego) y da por bueno el gol que no se produjo, puesto que él mismo había parado la jugada antes de que terminara.

Las protestas de los rojiblancos y de su cuerpo técnico no sirvieron para mucho: el colegiado Pérez Muley ya había dado por buena la jugada, y la UDL se fue de vacío, dado casi por terminadas sus opciones de ascenso.