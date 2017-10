Normalidad en busca del gol Charla de la plantilla y el cuerpo técnico antes de preparar el partido ante Osasuna, duelo que ha cobrado mayor relevancia M.G. LOGROÑO. Jueves, 12 octubre 2017, 00:14

Iván Aguilar miró al cielo y expresó su rabia con palabras grandilocuentes. Acababa de robar el balón a Fermín Sobrón. Disparó, estrelló el balón en el poste y se perdió por la línea de fondo.

Un síntoma evidente de la dinámica en la que está inmerso el equipo y de la que pretende salir ya. Hay momentos en los que no es necesario hacer nada para marcar y otros en los que lo haces todo y no alcanzas el gol. La UD Logroñés intenta recuperar la normalidad, que no es poco, pero no lo conseguirá hasta que el gol sea el gran protagonista. El gol a favor, claro.

De hecho, los blanquirrojos se centraron en el balón. Primero para trabajar la condición física a las órdenes de Héctor Urquiaga; después para centrarse en situaciones de partido, sobre todo en transiciones ofensivas y la defensa de esos ataques. El equipo va recuperando poco a poco la chispa que ha apagado las derrotas.

Santos y Germán, con molestias en sus rodillas, se entrenan con el resto del grupo

Sergio Rodríguez busca más rapidez en las acciones del equipo. Puede hacer que sus hombres jueguen, creen ocasiones, pero el acierto o desacierto ya no es cuestión suya. Y de hecho, la fluidez de los movimientos tuvo más alegría, pero la plantilla necesita acabar sus acciones en gol para recuperar el ánimo perdido. Más de uno se lamenta aún de la oportunidad marrada por Marcos André en el primer minuto de partido. De haber acabado en gol, el encuentro y el resultado hubieran sido bien diferentes.

Las buenas noticias tienen nombre propio. Por un lado, Miguel Santos se ejercitó con normalidad. Ya lo hizo el lunes. Ayer lucía un ligero vendaje en su rodilla; después del susto que se llevó el domingo necesita elevar la confianza y olvidarse de lo que pasó en Villaviciosa. Por otro, Germán Sáenz trabajó con el equipo. Al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Lucía un vendaje mucho más vistoso en su rodilla derecha, pero completó la sesión sin problema alguno. Todos son necesarios, aunque César Remón no podrá jugar el domingo.