Ñoño se someterá a una resonancia para conocer el estado de su talón

Antonio Asencio 'Ñoño' no acaba de mejorar de los problemas que sufre en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo. Durante la semana pasada estuvo intentando recuperar sensaciones con tratamiento terapéutico y con trabajo en el gimnasio para fortalecer la zona, pero no ha tenido la mejoría que se esperaba. Es más, el sábado pasado empezó el entrenamiento y, mediado el mismo, se tuvo que retirar. Las molestias no cesan, se muestran de forma intermitente y el jugador no puede rendir al nivel necesario.

Así, desde el club se ha decidido que mañana miércoles sea sometido a una resonancia magnética que pueda desvelar cuál es el problema que acucia al delantero blanquirrojo más desequilibrante y ver si tiene una pronta solución, tanto para el jugador como para el propio conjunto riojano.

Por otro lado, en la sesión de ayer, además de los habituales del filial Osés y Dani Gómez, también trabajaron sobre el césped del Mundial'82 los guardametas César del Río, equipo filial, y Javier Arróniz, portero del Juvenil de División de Honor.