Ñoño, con dolores en el tendón de Aquiles, continúa sin entrenarse

No pinta bien la lesión de Ñoño como para pensar en que podrá estar en condiciones de jugar mañana ante el Barakaldo. Ayer volvió a sentir molestias en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda y no se pudo entrenar con sus compañeros.

El propio jugador, al entrar a las instalaciones indicaba que le dolía, que no se encontraba bien y que no sabía el alcance que podía tener ese problema en su pie, lo que le dejaba bastante inquieto. Sergio Rodríguez indicó ayer que, efectivamente el jugador estaba en proceso de recuperación.

«Le duele, pero vamos a esperar a ver como está en el entrenamiento del sábado. Esperemos que pueda ayudarnos», indicaba el técnico, no muy seguro de que vaya a poder contar con el gaditano en este partido. Fermín sigue de baja y Zubiri acaba de empezar a entrenarse con el grupo.

En cuanto a Carlos García, tampoco estará seguramente en la lista de convocados, dada la posibilidad que tiene de marcharse.

«Estas son cosas de las que no me gusta hablar a nivel público, porque son un poco desagradables. Yo he vivido situaciones de este tipo y lo que menos me gustaría es que mi entrenador públicamente dijese nada. Carlos tiene su situación, tanto el club como él la saben y estamos intentando buscar lo mejor. Con Carlos estamos encantados, porque su nivel de entrenamiento, a pesar de los pocos minutos que ha disputado, es ejemplar. Su compromiso dentro del equipo, también», aseguró Sergio Rodríguez.