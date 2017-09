«A nivel de intensidad ellos han estado un poco por encima» El técnico blanquirrojo, Sergio Rodríguez, da órdenes durante el encuentro de Burgos. :: fernando díaz Tras la primera derrota, el entrenador no oculta los errores pero también una fortaleza: «Lo hemos intentado con nuestras armas hasta el final» Sergio Rodríguez Técnico UD Logroñés S. MORENO LAYA BURGOS. Lunes, 25 septiembre 2017, 00:18

Sergio Rodríguez, técnico de la UD Logroñés, compareció para explicar algo que no había hecho hasta ahora en este campeonato: una derrota. Con espíritu crítico y carácter formativo, el entrenador riojano relató los problemas para no sumar en Burgos, poniendo en valor también el buen tono mostrado por los locales durante el encuentro

-¿Qué valoración hace?

-Hay que reconocer que el Burgos es un equipo que cuando se te plantan ocho jugadores en dos líneas de cuatro en pocos metros hace que nos cueste. Y si encima le meten mucho ritmo al balón y velocidad, pues cuesta más. Ha sido mérito de ellos en ese aspecto, y demérito nuestro porque nos ha faltado un poco de ritmo y de velocidad.

LAS FRASES «El Burgos le mete mucho ritmo al partido y encima mueve la pelota con velocidad» «Sabemos que nos vamos a encontrar fuera de Las Gaunas más partidos como éste» «No hemos estado acertados en el último pase, pero no hemos dejado de intentarlo»

-¿Es el hecho de imponer el ritmo donde este equipo tiene mucho margen de mejora?

-Sí. Tenemos margen de mejora en todos los aspectos. O eso espero. Lo esperamos todos. Pero sí que es cierto que por el tipo de juego que hacemos necesitamos más ritmo de pelota, algo más de velocidad y ser más definitivos en el uno para uno. Y hoy (por ayer) no lo hemos encontrado. Es cierto que los jugadores en todo momento han trabajado, han peleado, lo han intentado, pero el Burgos ha estado un poco por encima nuestro en intensidad, en poderío físico...

-¿El equipo ha podido pensar de forma inconsciente en el partido de este miércoles en Copa del Rey?

-No. Ya nos hemos preocupado nosotros que el único partido que nos importa es el que tenemos a corto plazo. El miércoles quedaba muy lejos. El partido clave era el del Burgos y lo habíamos planteado con nuestras armas, que pensábamos les iban a hacer más daño de lo que finalmente les hemos hecho. Pero a veces se dan estas situaciones. Si el rival tiene un día un poco mejor que tú pues lo normal es que te acabe superando.

-Ha dado la sensación de que el Burgos, aun habiendo renovado todo su equipo este verano, sí que estaba algo más hecho, más conjuntado para estos partidos entre candidatos para estar arriba. ¿Ha sido así?

-No diría más hecho, porque es difícil tener una plantilla casi nueva y que en tan poco tiempo esté perfectamente unida. Pero sí es cierto que el Burgos tiene una manera de jugar muy clara, que consiste en no proponer de manera ofensiva desde atrás, se basa todo en golpeos y segundas jugadas, y son muy fuertes. Le vamos a tener muy en cuenta, porque este aspecto lo domina perfectamente. Nosotros trabajamos de otra forma, tenemos otro tipo de características de equipo, y con ochos metidos atrás durante muchos tramos del partido se nos ha hecho muy difícil. Y luego que ellos a nivel de intensidad han estado un poco por encima. También influye el haber jugado en casa.

-En este grupo habrá equipos fuertes como el Burgos. ¿Será cuestión de cambiar la forma de afrontar los partidos lejos de Las Gaunas?

-Ya hemos dicho que nos vamos a adaptar al perfil del equipo que tenemos. Somos un grupo cuyo perfil está claro. En golpear, en segundas jugadas... vamos a ser más débiles que en situaciones de juego de corto y largo. Pero sabemos que vamos a visitar campos difíciles y nos vamos a tener que adaptar a ellos. Habrá muchos partidos así, sobre todo fuera de casa.

-¿Le preocupa la pérdida de precisión en los metros finales, cuando toca decidir los partidos?

-No. No me preocupa. Pero es cierto que precisamente esta cuestión es lo más difícil del fútbol. A medida que te acercas a la portería rival hay menos tiempo, menos espacios, todo tiene que ser más rápido, y más exquisito en este sentido. Hoy (por ayer), al igual que el día del Barakaldo, no hemos estado tan acertados en el último control o en el último pase, pero estoy contento porque el equipo lo ha intentado hasta el final con sus armas. Hemos tenido situaciones al final, no muy claras, de cierto peligro, con la convicción y la confianza intacta hasta el final. Pero viene ya el partido del miércoles