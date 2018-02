Ni cuánto, ni cómo, ni cuándo El CSD paraliza la subvención para que los clubes de Segunda B paguen a la Seguridad Social hasta tener articulado el proceso M.G. LOGROÑO. Jueves, 22 febrero 2018, 09:26

Ni cuánto, ni cómo, ni cuándo. Nada de nada. Los integrantes de la Comisión de Segunda B no tienen respuesta para esas tres 'cés' que están relacionadas con el dinero que pretenden ingresar sus clubes para pagar la seguridad social de los últimos dos ejercicios, incluido este último. Muchos se las prometían felices ayer, pero el Consejo Superior de Deportes tiene paralizada la entrega de este dinero hasta que no tenga definido cómo lo reparte entre los clubes de la categoría.

El dinero llega desde la Liga de Fútbol Profesional gracias a los derechos televisivos. Pero son muchos los que pretenden un porcentaje de esos 7 millones de euros. La primera parada es el fútbol femenino. La segunda, y lo que quedé después de satisfacer esas subvenciones, reside en Segunda B y Tercera. Juanjo Guerreros, vicepresidente de la UD Logroñés, indicó tras la reunión presidida por Marcelino Maté, que se desconoce «la cifra» a repartir. «Ese dinero debe llegar a los clubes a través de una subvención finalista para satisfacer a la Seguridad Social», decía, pero admitía que no podría fijar la «cuantía». «De lo único que hemos hablado es de que el CSD tiene paralizado el dinero hasta que decida cómo lo entrega. En nuestro caso, ya hemos pagado esas cuotas a la Seguridad Social. Ahora bien, no se ha hablado ni de cifras, ni de cómo se repartirá (la UDL defiende el prorrateo frente a partidas iguales para todos) ni de cuándo», indicaba.

El cómo es quizá lo más importante para los clubes saneados. La UDL aboga por recuperar todo lo pagado y si el dinero no llega, el porcentaje correspondiente. Otros quieren la misma cifra para todos, aunque muchos de ellos no trabajan económicamente como lo hace la UDL. Incluso, se podría dar el caso de ingresar más dinero por esa subvención que el pagado si el CSD no articula bien cómo lo reparte. Y eso también es muy importante.