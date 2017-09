BURGOS CF - UD LOGROÑÉS «Necesitaremos paciencia para ganar en Burgos» Sergio Rodríguez hace una indicación a un jugador blanquirrojo durante el entrenamiento de ayer en el Mundial'82. :: fernando díaz Toca de nuevo Liga. Y un partido importante, dado que el Burgos figura en la tabla con los mismos puntos que la UD Logroñés, actual líder Sergio Rodríguez Entrenador UDL CARLOS FERRER LOGROÑO. Sábado, 16 septiembre 2017, 00:52

Un encuentro muy interesante el que va a dilucidar el conjunto riojano este domingo en El Plantío de Burgos. El técnico blanquirrojo así lo entiende, aunque indica en todo momento, que es un encuentro más y que están en el inicio de la temporada.

- Partido de la jornada. Dos equipos sin perder, con buenos números. ¿Llega pronto el choque?

- No sabemos como vamos a estar los equipos dentro de veinte jornadas, que es cuando se va a dilucidar la clasificación. Es un partido bonito porque los dos equipos a día de hoy estamos arriba. El Burgos es un buen equipo, tiene un buen presupuesto y es equipo de capital de provincia, algo muy importante en Segunda B. Lo afrontamos como un partido más, que será difícil y en el que intentaremos dar lo mejor de nosotros.

«Al Burgos no le importa no tener la pelota. Se repliega bien y sus contras son muy poderosas»

- Primera semana en que se ha podido trabajar sin partido el miércoles. ¿Cómo ha afectado?

- Bien, da más margen de maniobra sobre todo para preparar mejor el partido que cuando tienes que jugar entre semana, porque hay más días. Creo que nos venía bien después de dos semanas de mucha intensidad, de jugar miércoles y domingo. De vez en cuando eso viene bien para que los jugadores descansen y vuelvan a la rutina. Hemos intentado aprovecharlo.

- Todo el mundo habla de la eficacia defensiva del Burgos. ¿Qué más le preocupa?

- La ofensiva. No generan ocasiones en exceso, al menos en los tres partidos que les hemos visto, pero cuando llegan son peligrosos, más allá de que hayan hecho tres goles. Han podido hacer más. A nivel defensivo sí que es un equipo muy fuerte. Los números que tiene de cero goles encajados no son casualidad, porque les generan muy poquitas ocasiones. Se plantea un partido difícil, pero nosotros también tenemos nuestras armas y vamos a intentar ponérselo difícil.

- Youssef es el referente, autor de los tres goles que llevan.

- Lo es porque lleva sus tres goles, pero tienen bastantes más armas ofensivas que sólo Youssef. Juega en el extremo derecho y tiene muy buena finalización. Es muy llegador. Tienen también a hombres como Iker Hernández, que es muy bueno para buscar la victoria.

- ¿Por dónde pueden hacer más daño al conjunto riojano?

- Es un equipo que, según lo que hemos visto, renuncia un poco a la pelota. No le importa no tenerla. No se siente incómodo cuando no la tiene. Se repliega bien y sus contras son poderosas. Tiene buena gente a los lados. No se pone nervioso a nivel defensivo. A nivel de estrategia tiene mucho peligro y van por oleadas. Cuando hacen peligro, intentan darle continuidad a esas situaciones. En resumen, son muy peligrosos.

- Y por donde hacerles daño a ellos?

- Nosotros no vamos a cambiar mucho nuestra identidad de juego. Creemos que es nuestra mejor arma para hacerles daño. Lo que sí que vamos a necesitar es paciencia, porque a ellos no les importa defender, meterse atrás. No habrá que forzar las situaciones de ataque, sino que vayan produciéndose con el movimiento del balón. Va a depender también de la velocidad de juego que podamos encontrar. Por ahí puede venir la base de nuestro juego.

- Partido importante para calibrar hasta dónde puede llegar esta UD Logroñés.

- Todos los partidos son importantes para ver a lo que se puede aspirar, pero a estas alturas ninguno es definitivo. A día de hoy, ambos equipos estamos en la zona alta, pero también vamos a ser coherentes y saber que llevamos cuatro partidos. Si esto se diese en la jornada treinta podríamos valorar otro tipo de situaciones, pero recién empezada la temporada creo que es pronto para transmitir eso.

- ¿Un triunfo sería importante para mantener la racha?

- Un triunfo viene bien siempre. Nos mantendría en posiciones de cabeza, seguiríamos transmitiendo confianza... Pero a estas alturas, tampoco hay que dramatizar en ese sentido. Estamos tranquilos.

- ¿Con la Copa a la vista, se piensa en Formentera o se trata de jugar con todo lo que hay el domingo y el miércoles ya veremos?

- Nosotros somos muy de pensar en el partido más cercano que tenemos. Sí que es cierto que de reojo miras el partido de Formentera, pero intentamos sacar lo que creemos que es lo mejor para ganar el partido. Sería una tontería, porque nunca sabes lo que va a pasar luego. Imagínate que reservas a alguien y en el entrenamiento del lunes se lesiona y no puede jugar en Formentera. Vamos a pensar cuáles son los mejores para jugar el partido de Burgos. Tenemos la suerte de que a día de hoy contamos con una plantilla extensa, en la que todos tienen muchas ganas de jugar. Los jugadores están muy comprometidos y eso nos facilita las cosas para poder afrontar dos competiciones a la vez.

- ¿Puede llegar Remón?

- Es algo que valoraremos después del último entrenamiento que hagamos en la semana. En principio no hay ningún lesionado. César ya se entrena con normalidad y es una cuestión de cómo lo veamos nosotros y si pensamos que es oportuno que nos ayude el domingo.

- El Burgos ha empezado muy bien. No siempre el presupuesto asegura triunfos, pero ha comenzado fuerte, sin encajar. ¿Cómo lo ve?

- Es un buen baremo para el Burgos. Hay que tener en cuenta que la plantilla es prácticamente nueva, y eso es muy complicado. Siempre necesitas un periodo de adaptación y el Burgos, a tenor de los resalados, parece que lo ha conseguido en un breve espacio de tiempo. Llevamos cuatro encuentros y creo que sacar conclusiones es un poco precipitado.

- Adrián Cruz y Julio Rico, en el equipo rival. ¿Cómo los ve?

- Yo no he coincidido con Adrián Cruz, pero sé que en el club se tiene un buen recuerdo de él. En el caso de Julio Rico, puedo decir que es un chico excepcional. Nosotros teníamos un handicap para su renovación. No fue ni por él ni porque nosotros no quisiésemos que renovara, sino por las circunstancias de la plantilla y de los jugadores que tenían contrato en vigor. Nos gusta respetar los contratos y teníamos dos jugadores casi específicos en el lateral derecho. Tener un tercer jugador en ese puesto era complicado. Valoramos la situación y decidimos que no se le debía renovar. Julio decidió ir al Burgos, lo esta haciendo fenomenal e incluso está jugando de central, que es una opción que nosotros no barajábamos con él.

- El domingo hubo problemas para marcar. Pero no se encajó. ¿Con qué se queda además de con el triunfo?

- Ya dije el domingo después del partido que van a ser difíciles casi todos y que si pensamos que se van a ganar con facilidad, vamos a tener un problema. Los partidos van a ser difíciles, muy trabajados, seguramente la mayoría de ellos sean como el del otro día en que los dos rivales cuenten con ocasiones para ganar. Lo que tenemos que intentar es ser un poco más fuertes que el rival y sacar los partidos adelante. Pero si pensamos que todos los partidos se van a ganar por tres o cuatro a cero, creo que estamos equivocados. Las plantillas en Segunda B están muy igualadas. Intentaremos estar siempre compitiendo, tener siempre opciones de ganar. Habrá días que no ganemos, pero queremos estar siempre compitiendo, con la opción de ganar o de no perder.