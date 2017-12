«Necesitamos sacar los puntos y dar una alegría a la afición» La primera nevada de la temporada cogió a los jugadores de la UD Logroñés entrenándose en las instalaciones del Mundial'82. :: justo rodríguez Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés CARLOS FERRER LOGROÑO. Sábado, 9 diciembre 2017, 00:01

El tercer test ante los mejores equipos del grupo trae este domingo a Las Gaunas al Racing de Santander, equipo llamado a buscar siempre el ascenso por historia, calidad y juego. Tras el Mirandés, y el Sporting B, otro hueso durísimo para la UD Logroñés, que necesita la victoria. Sergio Rodríguez piensa que se le puede ganar.

- ¿Cómo llega el equipo a otro partido tan importante?

- Yo creo que llegamos bien, sabiendo que tenemos la necesidad de sacar puntos y de dar una alegría la afición. Pienso que en los partidos anteriores hemos merecido más, pero no hemos sumado. Ahora nos urge sacar el encuentro adelante.

«Somos competitivos, pero no están llegando ni los resultados esperados ni los merecidos»

- ¿Qué tiene este Racing?

- Tiene arriba gente muy determinante. Es un equipo muy equilibrado, pero lo que destaca es que la gente de arriba está en un buen momento, acertada de cara al gol y con jugadores de un nivel alto. Y luego, a nivel defensivo, está recibiendo pocos goles. Es muy fuerte en estrategia y lo está aprovechando. También lo hace muy bien a la contra

- El Racing quiere seguir arriba.

- El Racing, por historia, presupuesto, entidad y por los jugadores que tiene, está llamado a estar arriba, pero yo creo que nosotros hemos sido capaces de competir con todos. No espero no competir. No sé el resultado que se dará al final, pero seguro que seremos competitivos.

- Marca goles y apenas encaja.

- Encaja muy poquitos goles. No es que marque muchísimos, pero lo hace. En estrategia es muy peligroso y en situaciones de contra, más. Tiene jugadores muy veloces.

- Si gana el Racing, otra ocasión perdida de ir hacia adelante.

- Pero no porque gane el Racing, sino porque nosotros dejaremos de sumar tres puntos. Y si queremos estar cerca de esos puestos tenemos que empezar a sumar cuanto antes.

- ¿Se ve a Mirandés, Sporting y Racing inalcanzables con los puntos que llevan de ventaja?

- Ahora mismo, sí. Pero hemos visto muchas cosas en el mundo del fútbol a lo largo del tiempo. Equipos en situaciones que parecen que tienen todo hecho y cambian. Es cierto que la ventaja que llevan es bastante holgada y que las cosas les están saliendo muy bien. Pero nunca se sabe. También pueden tener una racha negativa...

Confianza y trabajo

- La UDL mejora en su juego, pero no llegan las victorias. ¿Cómo se puede arreglar?

- La tónica del año está siendo muy parecida. Excepto partidos puntuales en que no hemos estado acertados y el rival sí, creo que hemos dominado la mayor parte del juego. Creo que siempre hemos competido, que hemos sido superiores una parte alta en muchos aspectos, pero no han llegado los resultados esperados, pero tampoco los resultados merecidos.

- Lo que no se aprecia es una mejoría en el aspecto defensivo. Se siguen encajando goles.

- No vamos a esconder que estamos teniendo errores puntuales. Hemos insistido mucho en los entrenamientos y creo que lo hemos corregido. Nos centramos en mejorar sobre los errores que estamos teniendo. Es importantísimo, no sólo cuando te hacen gol, sino también cuando no te lo hacen.

- ¿Cómo llevan los jugadores esta irregularidad?

- Me están sorprendiendo para bien. Yo creo que los jugadores son conscientes de que no estamos consiguiendo en el campo los resultados que estamos mereciendo y eso muchas veces eso te mina la moral. Ellos están con muchas ganas de seguir trabajando y de sacar la situación adelante. Son conscientes de que estamos siendo muchos minutos superiores al rival y creen, como yo, que tenemos que seguir en esta línea, ajustándonos en cosas puntuales, y seguir creyendo en lo que se hace.

- ¿ Y cómo lo lleva usted?

- Igual que los jugadores. Evidentemente me gustaría tener más puntos, porque nos daría mayor tranquilidad y confianza para trabajar. Pero mi cuerpo técnico y yo estamos muy fuertes en ese sentido, porque creemos en lo que hacemos y porque los jugadores nos demuestran que están trabajando duro. Eso nos da más tranquilidad.

- ¿No falta un puntito más para conseguir los premios que se buscan?

- Nos falta algo, que entre todos lo vamos a conseguir. No creo que haya que cambiar el estilo de juego ni la línea. Los jugadores trabajan muy bien. Es como cuando tienes un hijo que ves que hace todo lo posible, que trabaja y que en situaciones puntuales comete algún error, no puedes estar recriminándole, sino apoyándole para que siga trabajando igual de duro. Nosotros estamos en ese pensamiento, al lado de ellos, en ese sentido.

- Una buena noticia es que la UD Logroñés marca siempre en los partidos de casa.

- Marcar en todos los partidos de casa es algo positivo. Yo creo que aparte de marcar estamos creando muchas situaciones de peligro. Tenemos que buscar un poco más de acierto. Es cuestión de rachas, que a veces llegan solas. Y atrás, intentar encajar menos, que es el déficit que tenemos ahora para estar más arriba. Ahí tenemos una tarea pendiente.