UD LOGROÑÉS - BARAKALDO CF «Necesitamos reflejar en puntos nuestra buena línea de trabajo» Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés CARLOS FERRER LOGROÑO. Sábado, 20 enero 2018, 01:04

La UD Logroñés sigue en proceso de buenas sensaciones. Pero, una vez más, llega el domingo y hay que dejarlas ver sobre el terreno de juego. Los blanquirrojos se han preparado a conciencia para este partido siempre difícil ante el Barakaldo y Sergio Rodríguez espera una nueva victoria que lleve al equipo a seguir luchando por estar arriba, en los puestos que dan acceso a jugar el 'play off' de ascenso.

- Después del de Vitoria, otro partido importante...

- El Barakaldo está cerca de nosotros, con un partido menos y a sólo cuatro puntos. Es un equipo que puede estar peleando por los cuatro primeros puestos y que viene a Logroño dispuesto, sin duda, a conseguir los puntos, igual que nosotros.

LAS FRASES Barakaldo «Es un equipo competitivo con bastantes variantes. Tiene una plantilla amplia y será un rival muy difícil» Mercado de invierno «La ficha de Titi está ya preparada. Vamos a ver si a lo que podemos optar nos encaja en el equipo»

- Una victoria riojana mandaría a los fabriles lejos en la tabla...

- Tiene un partido menos, contra el Osasuna B. Cambiaría si ganan el encuentro, pero en cualquier caso es un rival directo. Se trata de un equipo muy competitivo, que ya nos puso las cosas muy difíciles en la primera vuelta. Nosotros vamos a seguir en nuestra línea y vamos a tratar de sacar los puntos.

- ¿Tiene el Barakaldo jugadores como para dar la sorpresa?

- Es un equipo muy competitivo, con bastantes variantes. Le llevamos viendo tres o cuatro partidos y no estamos seguros de cómo va a jugar. Si lo va a hacer con dos puntas, con un trivote, etc. Está variando también en la línea de atrás, con centrales en los laterales, otros días con laterales más puros. Tiene mucha variedad, una plantilla amplia y es un buen equipo. Entendemos que será un partido difícil, pero también nosotros podemos competir, sin ninguna duda, contra ellos.

- ¿La victoria sería buena para mantener las buenas sensaciones y para no perder comba con la cuarta plaza?

- Sobre todo por lo último. Buenas sensaciones hemos tenido durante todo el año. Sí que ha habido partidos en los que no hemos estado muy finos en las dos áreas, pero hemos competido en todos. Lo que necesitamos ahora es reflejarlo en puntos y pensamos que la forma seguir en nuestra línea de trabajo y en la filosofía que tenemos.

- ¿Considera el empate de Vitoria un paso adelante o un paso atrás?

- En lo que se refiere a competir, fue un paso adelante, porque nos adaptamos muy bien a unas circunstancias desfavorables para nosotros. En esta categoría todos los equipos compiten. El Vitoria está abajo, pero es muy competitivo. Nosotros fuimos bastante superiores en algunos momentos y en otros, el partido estuvo más igualado. Es un paso adelante en ese sentido, porque además creo que nos van a tocar este tipo de campos en más ocasiones y es bueno tener una referencia. En cuanto a los puntos, lo cierto es que un punto se nos quedó corto, porque los equipos de arriba no pierden con facilidad y necesitamos los puntos.

- Se han escapado puntos con los de abajo. ¿Piensa que los pueden echar en falta al final?

- No lo sé. Es cierto es que nuestro debe en la primera vuelta ha sido que no hemos conseguido una regularidad en cuanto a puntos, en cuanto a victorias. Seguramente en muchos partidos la hemos merecido, pero lo que cuenta es lo que consigues. La idea es conseguir esa regularidad que nos daría mucha más tranquilidad y no estaríamos casi con la soga al cuello para no vernos desligados del cuarto puesto. Es lo que buscamos, porque a partir de ahí el equipo puede dar un salto importante en la clasificación.

- Se han idos dos jugadores. Está por irse el tercero. ¿Hay algún fichaje en ciernes?

- Lo primero que hemos transmitido al club es que estamos muy contentos con lo que tenemos. Si traemos gente que nos sume, muy bien, pero no estamos obsesionados con traer a nadie. Si encontramos en el mercado a alguien que nos encaje, que pueda sumar, intentaremos traerlo si podemos.

Titi en la recámara

- ¿Pero no faltan efectivos?

- A Titi lo vamos a recuperar y estamos con veinte jugadores en la primera plantilla. Hay gente en el Promesas que está trabajando muy bien. Todo va a pasar porque la opción que se nos ofrezca nos convenza y nos pueda dar algo diferente a lo que tenemos. Por rellenar plantilla, por número, yo creo que veinte no es una mala cifra. Si hay alguna salida más, igual se nos quedaría un poco corto. Los jugadores trabajan muy bien, hay jugadores que han participado menos en la primera vuelta, pero que estamos seguros de que nos van a aportar mucho en la segunda.

- ¿Estará Titi para el partido del Barakaldo o esperarán una semana más al menos?

- El primero que se va a enterar es él. Tenemos preparada su ficha para el momento en que decidamos el cambio. Lo que vamos a evaluar es qué es lo mejor. No está para jugar de inicio. Qué es mejor, que acumule minutos en el filial, o que venga si lo necesitamos en un momento dado. Lo vamos a decidir junto al propio jugador.

- ¿Tan difícil es el mercado de invierno?

- Es muy complicado, porque la mayoría de las opciones son jugadores que no han participado, que llevan pocos minutos, que necesitan tiempo para ponerse en forma. Si vamos a un jugador joven igual le cuesta tiempo meterse en la dinámica. Es un mercado difícil, por eso también hay que evaluar muchas cosas antes de traer a un jugador. No es lo mismo que traerlo en pretemporada que queda mucho tiempo que hacerlo ahora, que nos quedan pocos meses. Vamos a ver si a lo que podemos optar nos encaja y tomaremos las decisiones que haya que tomar.

- ¿Se puede llegar al 'play off' con esta plantilla?

- Sí, estoy convencido, porque confiamos mucho en los jugadores. Creo que tenemos soluciones. En cuanto Titi coja su momento de forma nos va a dar otro estilo de juego en algunos partidos, porque su profundidad, estamos tranquilos.