«Necesitamos ganar en Las Gaunas»

Luca Ferrone vuelve este domingo a Las Gaunas. Juega en el Leioa, que figura decimoquinto en la tabla y que necesita empezar a ganar con mayor asiduidad parda salir del peligroso lugar que ocupa en la clasificación. Su intención es clara y única: ganar.

- ¿Cómo le va en el nuevo equipo?

- Estoy muy contento por el ambiente que hay y porque lo estoy jugando todo. Los tres partidos que me he perdido han sido por la lesión que me produje en el partido de Copa en Calahorra. La gente es muy agradable y el club es muy familiar.

- Las cosas no están saliendo bien al Leioa.

- Tengo cierto grado de preocupación, pero pienso que los puntos que tenemos no reflejan lo que nos hemos merecido hasta ahora.

- ¿Cómo han vivido este inicio liguero?

- Yo creo que las primeras semanas de competición fueron duras, porque tuvimos muchos partidos por la Copa. La eliminación de Calahorra nos dolió un poco y a partir de ahí el equipo anímicamente ha estado tocado. Ese ha sido el problema.

- ¿Qué le llevó a firmar por el conjunto vizcaíno?

- Lo que buscaba después de una temporada tan difícil como la pasada era confianza. El director deportivo del Leioa, Carlos García, me conocía de mí época en el Gavá y de cuando jugué en el Levante. Me dijo que aquí me iban a dar confianza y que estando bien iba a tener la oportunidad de jugar y de adquirir de nuevo la confianza que había perdido. Y no me puedo quejar.

- Sólo llevan ocho puntos.

- Pero tenemos casi los mismos números que la UD Logroñés. Solo un gol en contra más. Han sido detalles los que nos han perjudicado mucho en los resultados finales.

- Y este domingo juegan en Las Gaunas. ¿Intenciones?

- Vamos a ir a ganar. Tal y como somos nosotros, jugar contra un equipo como el Logroñés nos viene muy bien, porque es un equipo que intenta jugarlo prácticamente todo, que va a llevar el peso del partido. Nosotros nos sentimos cómodos esperando a que le rival se despliegue para contraatacar. Nos sentimos más cómodos en esa faceta del juego que no proponiendo.

- ¿Un partido especial para usted?

- Regresar a Logroño y a Las Gaunas después de la temporada que tuve, claro que es especial. De la afición guardo muy buen recuerdo, porque siempre ha estado de mi lado. En cuanto a los que mandan, no sé que pasó con Carlos Pouso, pero no acabé de entrar. Luego, con Rafa Berges, jugué algo más, pero tampoco mucho. Al final sufrí la apendicitis que me dejó definitivamente fuera del bloque.

- ¿Ganar sería un golpe de moral para el equipo?

- Necesitamos ganar partidos ya, porque el equipo no se merece estar ahí abajo. Pero es que si no ganas no sales de ahí. Es un poco lo que nos pasó la temporada pasada en el Logroñés. A partir de la victoria de Sestao, el equipo fue cogiendo moral y luego llegó Sergio Rodríguez y salimos de la zona. Si no ganas, se va complicando todo, quedan cada día menos jornadas y es más difícil salir del pozo.