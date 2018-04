Muneta dice adiós a la temporada a causa de una lesión Jueves, 19 abril 2018, 10:07

Definitivamente, el final de temporada de la UD Logroñés está siendo un conglomerado de imprevistos y percances. El último, el que protagoniza Antxon Muneta, que ha dicho adiós a esta campaña debido a la rotura del tendón delgado plantar de su pierna derecha.

Ese es el diagnóstico médico después de analizar los resultados de la ecografía que se le practicó el lunes por la tarde. Además de la rotura, también tiene inflamado el tendón de Aquiles. De hecho, días antes de acudir a Miranda de Ebro, el jugador sufría un engrosamiento de ese tendón, lesión que le obligó a retirarse del campo frente al Gernika.

Con más de un mes de tiempo de recuperación y con cuatro partidos por jugar, la temporada para Muneta ha concluido. Primero, porque no tiene tiempo para recuperarse; segundo, porque la UDL ya no pelea por el objetivo del 'play off'; tercero, porque el futbolista ha hecho muchos sacrificios a lo largo de estos cien partidos con la camiseta de la UDL para estar sobre el césped y cumplidos los 30 años, necesita recuperarse bien para comenzar la próxima campaña en las mejores condiciones posibles. Por cierto, es uno de los futbolistas que acaba contrato.

Otro de los jugadores lesionados, Álvaro Arnedo, pasó el lunes por el quirófano en Madrid para operarse de la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La intervención fue satisfactoria y ahora comienza un largo periodo de trabajo de rehabilitación.