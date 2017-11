«La motivación es imprescindible para todo en la vida» César Caneda posa después de un duro entrenamiento con lo que más le gusta, el balón de fútbol. Se le nota que disfruta con él cerca. :: fernando díaz El central blanquirrojo es el jugador más longevo del fútbol español. Cuenta con 39 años y finalizará la actual temporada con 40. Sólo piensa en el día a día César Caneda Defensa central de la UD Logroñés CARLOS FERRER LOGROÑO. Sábado, 11 noviembre 2017, 12:13

Se sabe de su veteranía por los años que lleva sonando en el panorama del fútbol español. Pero si se le observa en un entrenamiento o en el terreno de juego, nadie diría que está a punto de llegar a la cuarentena. César Fernández de las Heras Caneda, conocido por su segundo apellido, lleva veintidós temporadas en el fútbol nacional. Ha jugado en las tres categorías profesionales y siempre ha cumplido allí donde ha estado. Ha sido un jugador fijo en las alienaciones de los equipos en que ha militado y ahora lo es en la UD Logroñés.

- ¿Cómo ha llegado hasta aquí?

Nombre César Fernández de las Heras Caneda Fecha nacimiento 10/5/1978 Lugar Vitoria Peso/talla 73/1,77 Demarcación Defensa central Trayectoria. Primera división Athletic 97/99, 02/05. Segunda División Athletic B 95/96, Salamanca 99/00, Sevilla 00/01, Racing Santander 01/02, Eibar 05/06, Cádiz 06/08, Alavés 08/09, Mirandés 12/15. Segunda B Aurrera Vitoria 95/96, Athletic B 96/99, Guijuelo 09/10, Mirandés 10/12, Racing Santander 15/16, UD Logroñés 16/18. Partidos jugados 706 Minutos disputados 60.835

- Uno de los aspectos ha sido la motivación, a la hora de seguir queriendo aprender, entrenar, mejorar. Al final es una pasión. Cuando algo se convierte más que en una profesión, en una pasión, intentas poner todo de tu parte para estar en las mejores condiciones posibles y para poder seguir disfrutando de esto.

- Usted siempre dice que ni se cansa ni se aburre en el fútbol. Está claro que eso ayuda mucho a continuar...

- La motivación es imprescindible para todo en la vida. Levantarte de la cama con un objetivo y una ambición es fundamental para todos. Si no tienes algo que te motive al levantarte lo tienes mal.

- ¿Qué es lo que más trabaja para mantenerse en plena forma?

- Intento hacer mi trabajo preventivo para el tema de las rodillas, trabajar los grupos musculares de una manera especial y que eso luego se vea reflejado en el campo. Para que cuando hagas ejercicios de alta intensidad no te resientas.

- ¿Le han respetado las lesiones?

- Por supuesto. La vedad es que he tenido mucha suerte en ese sentido y es uno de los factores que me ayudan a seguir. Si estuviese con dolores, me lo pensaría dos veces.

- Se le ha visto finalizar un partido cargado. Al día siguiente, continúa en forma. ¿Cómo lo hace?

- Uno mismo se va conociendo a lo largo de los años y sabes cuándo parar y cuándo apretar. Muchas veces, no acabar un entrenamiento no es perjudicial, si no estás bien es mejor descansar y estar bien al día siguiente. Cuando eres más joven quieres llegar a todo, acabar todo y muchas veces repercute en el día siguiente.

- Usted tiene un gimnasio en Vitoria. ¿Le ayuda a mantener un cuerpo equilibrado?

- Estoy todo el día estudiando, leyendo y me gusta ese mundillo. Siempre me ha gustado estudiar, buscar fórmulas enfocadas al alto rendimiento y aplicar esas cosas que tienen estudios científicos por delante. Es lo que me lleva a esto.

- ¿Le piden consejos los jóvenes?

- Alguno sí, en los temas de alimentación, de descanso, de prevención... Todo va un poco unido y es importante. Y estoy encantado de poder ayudar a gente joven.

- ¿También dentro del terreno de juego?

- Es una función de todos. Parece que se respeta más a la gente veterana. Pero creo que cuando una persona joven también habla y corrige, es bueno para todos.

- Se ha despedido de los últimos clubes después de haber hecho temporadas muy buenas. La edad ha sido decisiva. ¿No le duele que le juzguen por eso y no por su rendimiento?

- Eso no está en mis manos. La gente tiene sus gustos y preferencias y no a todo el mundo le gustas. Y por lo que hayas hecho el año anterior no tienes más derecho a seguir en un club. Al final intentas buscarte la vida donde te quieren. Es algo entendible. No le doy muchas vueltas.

- Usted va temporada a temporada. ¿Cuánto piensa durar?

- El año que viene valoraremos. Es una decisión que tiene que estar consensuada por ambas partes. Veremos el rendimiento que doy de aquí al final de la temporada, pero no me planteo el objetivo del año que viene, sino el de este año y el de dar lo mejor de mí.

- ¿Se suele llevar bien con los entrenadores?

- Procuro tener una relación cordial. Con Sergio Rodríguez he sido compañero y hemos mantenido la relación a lo largo de estos años. Pero siempre mantengo la distancia. Yo creo que un entrenador y un jugador no deben ser íntimos amigos. Pueden serlo, pero no creo que sea conveniente.

- Ha vivido el fútbol en Primera, y también en Segunda B. Y ha mantenido siempre un espíritu de superación ¿Cómo lo logra?

- A todos nos gusta jugar en Primera y seguramente que todos estarían a gusto en esa categoría, pero hay que ser conscientes de que cada uno tiene sus limitaciones. Yo soy consciente de mis limitaciones e intento siempre aportar al máximo. Me ha dado igual estar en Primera o en Segunda B. Al final yo creo que hay que darlo todo.

- ¿Le molesta que alguna vez le llamen 'abuelo' en el vestuario?

- No le doy importancia. Es algo normal, porque a algunos les llevo casi veinte años. Me lo tomo a bien.