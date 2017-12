«La moral está por las nubes; a ver si logramos estos seis puntos»

La UD Logroñés contó de nuevo con la inspiración de Ñoño Asencio para hacer bueno su mejor juego ante un Racing que se vio superado por la puesta en escena blanquirroja, sobre todo en el primer tiempo. Y Ñoño fue el ejecutor que dio los tres puntos a una UDL muy necesitada de ellos.

- ¿Se puede decir que el del domingo fue un partidazo?

- Fue un encuentro muy bonito ante un buen equipo como el Racing, que está llamado a estar arriba y que va a estar. Y por fin, hay que decir que también nos hemos dado una alegría a nosotros mismos.

- La UD Logroñés tenía que ganar de forma obligatoria. ¿Había miedo al Racing?

- Miedo, a ningún equipo. Tal vez un poco de resquemor porque no fueran a salir las cosas. Pero el equipo se consolidó desde primera hora ante el Racing. Contra el Mirandés y ante el Sporting también fuimos mejores. Ayer, además, fuimos superiores.

- En la primera parte salió todo a pedir de boca.

- El equipo estuvo perfecto en la primera media hora, tanto atrás como adelante, y la pena es que no metimos más goles, porque creo que hubiese sido más justo irnos al descanso con dos o tres tantos. Luego entró el miedo en la segunda parte porque nos empató el Racing y, con el potencial que tiene, estuvimos diez o quince minutos regular. Pero con el segundo gol, el partido volvió a ser nuestro. Tiraron una vez al palo, pero ya no tuvieron más ocasiones.

- ¿Pensaron en algún momento que volvían los fantasmas con el gol del Racing?

- Yo creo que un poco sí, porque pudimos matar el partido en la primera parte y nos empataron pronto, nada más empezar la segunda parte. Te entran dudas, pero supimos sufrir, marcamos el segundo gol, jugamos a la contra, pude marcar el tercero, que paró el portero, y al final nos apretaron. Pero, por goles y por juego fuimos justos vencedores.

Hacer daño al Racing

- En la forma de jugar, desde el principio se notó que tenían bien estudiado al contrario.

- Durante la semana estuvimos trabajando sobre cómo hacerle daño al Racing, un superequipo, por otro lado. Pero nosotros también tenemos un equipazo y con nuestras bazas, aprovechamos el juego entre líneas, con unos sensacionales Espina y Aguilar, y también con Remón y Salvador. A la hora de dar balones, les superamos.

- La UD Logroñés gusta de controlar el balón. ¿Por qué jugaron ante el Racing con menos toques?

- Ellos nos presionaban arriba, tiraban la línea muy cerca de la medular y cuando salíamos de su presión, con nuestra velocidad, hacíamos mucho daño. Estaba estudiado.

- Buen partido en ataque y en defensa. Incluso se le vio defendiendo a fondo.

- Yo intento defender. Hay veces que no puedo, porque llego cansado, pero intento ayudar al equipo tanto en ataque como en defensa.

- Fueron dos goles que le vienen muy bien a usted y al equipo.

- Sobre todo al equipo, para coger moral ahora. A ver si tenemos una dinámica positiva en estos dos partidos que vienen y sacamos los seis puntos que quedan hasta final de año. Para mí también, porque me he reencontrado con el gol.

- Estuvo muy enchufado en todo momento. ¿Vio posibilidades desde el inicio?

- Yo lo intento siempre, porque es mi juego. Mis compañeros lo saben y ayer me buscaron porque el Racing tenía el equipo adelantado y sabían que podía matarlos. Me dieron muy buenos pases, dos acabaron en gol y otro, casi. La pena es que no pude conseguir el triplete.

- Se le nota que goza en el campo cuando tiene espacios.

- La velocidad y la salida son mis armas para hacer goles. Es mi juego, con el que puedo hacer daño.

- Dedicó el primer gol a la afición. ¿Lo tenía pensado?

- Lo dediqué a la afición, porque creo que también se lo merecían. Nos animaron mucho a pesar de perder contra el Mirandés y también fueron a apoyarnos ante el Sporting. Llegó el Racing, marcamos y pensé que tenía que tener ese detalle.

- ¿Les supone un golpe de moral importante el triunfo ante el tercero y gran favorito del grupo?

- Ahora mismo, mentalmente estamos por las nubes, pero tenemos que seguir como siempre hemos estado. Lo hemos hecho bien en los últimos partidos, aunque es verdad que no ha entrado el gol y que los contrarios han sabido aprovechar ese pequeño desconcierto.

- Quedan dos partidos para acabar el año y la primera vuelta. ¿Cómo los encaran?

- El sábado vamos a jugar contra un equipo, la Peña Sport, que ha ganado los últimos partidos, que ha sumado diez de los doce puntos posibles. Ha ganado en Tudela, donde sólo lo había hecho el Gernika y nosotros vamos a tener que salir concentrados, a muerte. Si lo hacemos como contra el Racing, seremos superiores. Hay que ir con la cabeza alta, tranquilos e intentar llevarnos los tres puntos. Van a ser vitales, porque luego tenemos un partido en casa contra el Izarra y podemos sumar esos seis puntos que nos pueden poner arriba. Ahora bien, primero es el partido de Tafalla y después el de Las Gaunas. Hay que pensar por este orden.

- Para eso hay que mantener la línea.

- Si seguimos trabajando igual que esta semana, creo que cogeremos una buena dinámica.