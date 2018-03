LA MONTAÑA RUSA

Ayer comenzó la cuenta atrás para la UD Logroñés y para todos los equipos del grupo. Doce partidos. Como las campanadas de Noche Vieja que despiden un año y dan la bienvenida a otro. Doce encuentros que decidirán la suerte de todos ellos. La UDL empató cuando esperaba ganar. Segunda decepción consecutiva que llega cuando la Liga se asoma al terreno de resultados menos habituales y se monta en una montaña rusa que enlaza subidas y bajadas. Continuos vaivenes en el que el gran reto es no caer al vacío y no llegar a meta.

¿Es bueno el empate? No ¿Es malo? No. ¿Entonces? Los otros resultados han hecho que no sea tan perjudicial como es un empate para un proyecto ambicioso. La UDL podría estar a dos puntos del Racing, tercer clasificado, y por delante de Athletic y Real Sociedad (que juega hoy), pero también es cierto que ha limado un punto la diferencia respecto a los cántabros y, aunque se ve superado por el Athletic, aventaja en un punto al Tudelano, que perdió ayer en Leioa, campo que deben visitar los riojanos. El Gernika, por cierto, asoma de nuevo.

El vaivén no es sólo deportivo o clasificatorio, sino también anímico. De ahí, que Sergio Rodríguez haya apelado en los últimos días a la fuerza mental para alcanzar el reto marcador: jugar el play off. Luego, ya se verá. Y así es, porque el empate no es el mejor resultado, pero tampoco el peor. Si no puedes ganar, no pierdas, aunque no se puede olvidar la cuantiosa suma de puntos perdidos por este equipo frente a rivales inferiores, si por la tabla nos guiamos.

Los pesimistas ven errores en el partido de ayer y sobre todo en el resultado; los optimistas se agarran a las ocasiones no aprovechadas y a ese gol anulado a Marcos André en tiempo de descuento. Sexto. El eterno debate de ver la botella media llena o medio vacía. Es cierto que a este equipo se le atragantan conjuntos como Osasuna, Lealtad, Caudal o Vitoria, pero también que compite y supera a otros como Athletic, Racing o Real Sociedad. Asume lo que significa viajar a toda velocidad sobre la montaña rusa. Lo importante es no perder el control. Marzo será complicado, pero más aún abril, donde se amontonan Gernika, Mirandés, Sporting y Racing. Llegar a ese subida con el impulso adquirido ante Tudelano, Leioa, Real Sociedad y Real Unión será fundamental para no quedarse parado en tierra de nadie. Ni subir ni bajar. Aunque resten dos descensos de vértigo, Peña Sport e Izarra, que igual no sirvan de nada.