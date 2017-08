Antonio Asencio 'Ñoño' fue el primer fichaje para la nueva temporada que está a muy pocos días de comenzar. El nuevo jugador blanquirrojo ha firmado por una temporada «con renovación si conseguimos el ascenso». En la pretemporada se ha convertido en el máximo goleador del equipo con cuatro tantos, los mismos que Marcos André. Ha ido mejorando paulatinamente en sus aportaciones en cada encuentro disputado y llega al inicio liguero con muchas ganas y un buen recorrido

- ¿Cómo se encuentra?

- Muy bien, con muchas ganas de empezar. Desde que vine me he ido encontrando cada día mejor. Creo que hemos hecho un buen trabajo todo el grupo y que llegamos al inicio de la temporada en bastante buena forma.

- En esta pretemporada se han cambiado normas de entrenamientos. ¿Cómo se ha sentido?

- Tanto Héctor (Urquiaga) como el míster nos han llevado a hacer un trabajo para que todo el equipo esté perfecto. Yo estoy muy contento con la preparación que llevamos y ahora es el momento de empezar a darlo todo en el terreno de juego.

- ¿Qué tal ha llevado su adaptación al equipo y a Logroño?

- Muy bien. Los compañeros y el míster me han ayudado mucho y estoy muy contento por haber firmado aquí.

- ¿Qué es lo que más le ha costado para ponerse al día?

- El inicio de la pretemporada. Me notaba muy cansado después del parón. Pero después he ido cada día a mejor. Ahora estoy bastante bien y con la ilusión de un niño pequeño por que empiece la temporada.

- El aficionado está encantado con su forma de jugar. Anticipación, búsqueda del rival, desborde...

- Es mi juego, mi manera de actuar. Rapidez y desborde. Esperemos que en Liga me pueda salir cada domingo y que meta goles si puede ser en todos los partidos.

- Le cuesta defender. Sergio le llama la atención, le corrige mucho...

- A cualquier delantero le cuesta hacer ese trabajo pero yo voy a dar todo de mí para defender igual que atacar. Al principio, con la forma física peor, el míster me insistía mucho, pero ahora sé que puedo hacer mejor ese trabajo.

- ¿Qué le pide a la temporada?

- Le pido mucha salud, que me respeten las lesiones y que la guinda del pastel sea jugar la liguilla y el ascenso.

- Usted tuvo una grave lesión en la rodilla, hace cuatro años. ¿La tiene ya olvidada?

- Me vino cuando mejor estaba jugando. Estaba hecho un bicho, como se suele decir. Ahora estoy plenamente recuperado y con muchas ganas. Éste es mi cuarto año sin molestias en la rodilla y estoy muy contento. Cuando no tienes molestias, disfrutas. Cuando las tienes, siempre estás con el miedo de que te pueda volver a pasar algo.

Una pretemporada cargada

- ¿Cómo calificaría la puesta a punto del equipo en lo partidos de la pretemporada?

- Estos partidos ante rivales de superior categoría nos vienen muy bien. Creo que hemos dado la talla en todos los partidos, incluso siendo superiores ante Osasuna en la primera parte de aquel partido. Nos viene bien para el inicio liguero.

- ¿Cómo se ha visto usted?

- La verdad es que me he encontrado bastante bien. También los compañeros van entendiendo mi fútbol y eso hace que se llegue más rápido a la compenetración y a estar más activo.

- ¿Cuál estima que fue su mejor día?

- Tal vez cuando marqué contra Osasuna. Disfruté mucho, pero yo creo que hay que intentar disfrutar todos los días. Que cuando termine el fútbol se echará de menos.

- Sus dos primeros goles fueron en Anguiano. En el primero, llegó desde la segunda línea al pase hacia atrás de Salvador...

- Me gusta llegar en ese tipo de jugadas. Como dice Sergio, para atrás también hay que llegar.

- El segundo vino tras un pase vertical de Muneta, rompiendo por dentro...

- Cuando domina el balón, Antxon no tiene más que mirar. Ya sabe que yo voy a intentar romper. Y tiene muchísima calidad. Me puso el balón en el pie.

- En Alfaro, salió en el segundo tiempo para cambiar el partido. Marcó de falta directa...

- Llegamos a este partido con una carga de trabajo bastante dura. A lo mejor yo lo intenté más, pero todos lo hicimos bien. No soy lanzador de faltas, pero en el Rayo Majadahonda este año pasado marqué un par de tantos parecidos. Esperemos que se me pueda dar bien esta temporada.

- Y el último, ante el Mirandés, justo por trabajar en defensa...

- Hubo un error en el pase del central. Me llevé el balón, me metí para adentro y marque junto al palo. El míster me ayudó un poco diciéndome que me cerrase. Y mira, me llegó el balón.

- ¿Qué tal se lleva en el campo con sus compañeros?

- Muy bien. Los compañeros ya saben cual es mi fútbol y me encuentro muy a gusto con ellos.

- El domingo se inician las hostilidades en Lezama. ¿Empezar ganando o jugando bien?

- Lo más importante es empezar ganando, que siempre viene bien. Si pierdes ya vas con miedo de perder el segundo. Yo creo que llegamos bien al inicio de la liga y que vamos a ir a Bilbao a ganar. El equipo lo que quiere es ganar. Jugar bien, también, pero lo importante es ganar

- Están ahora mismo quince jugadores en la plantilla ¿No faltan varios hombres más?

- Yo creo que nos falta gente, pero, si no viene nadie más, intentaremos hacerlo lo mejor posible durante toda la temporada. Yo creo que nos falta un delantero para acompañar a Marco y Pablo, y un centrocampista también.

- ¿Se ha adaptado bien a jugar por la izquierda?

- Yo puedo jugar por los dos lados. Me da igual una banda que otra. Me estoy acostumbrando a la izquierda porque salgo bien hacia dentro y puedo hacer daño a la defensa rival

- ¿Qué mensaje le puede enviar a los aficionados antes de iniciar la campaña?

- Que lo vamos a intentar dar todo en cada partido. Que la afición esté con nosotros y que venga a vernos a todos los partidos.