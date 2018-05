El Mirandés tira de su recurso más clásico, 1-0, para ser primero M.G. LOGROÑO. Domingo, 20 mayo 2018, 23:40

Un gol en el minuto 69 de Diego Peláez ha dado al Mirandés la primera plaza del Grupo II y, por tanto, luchará por el ascenso con la ventaja de tener dos oportunidades. Hasta ese minuto, y gracias a la combinación de resultados, la Real Sociedad era primera porque el Sporting no pasaba del empate en Mareo. Al final, estos tres y el Athletic jugarán el play off de ascenso, mientras que el Racing seguirá en la categoría.

Muchos encuentros ha ganado el Mirandés por 1-0 ó 0-1 (diez para ser exactos). Y por la mínima, otros muchos más, aunque se vieran más goles. Ayer no fue Diego Cervero el que salvó los muebles, pero si otro Diego, Peláez.

Su gol cambió la tarde. La Real, que acabó ganando en Tafalla por 1-3, era líder en ese momento; el Sporting, que empataba (2-2) frente al Arenas, era cuarto en la clasificación, mientras que el Athletic era tercero, porque también ganaba, al Tudelano. Sin embargo, los de Mareo vencieron en el minuto 90 con un tanto del exblanquirrojo Álvaro Traver (3-2) y concluyen segundos.

Más dramática fue la tarde en el Sardinero. Los aficionados cántabros esperaban un milagro en el que no creían, pues el compromiso entre el Racing y el Real Unión fue una constante protesta por parte de los seguidores ante el fracaso que se avecinaba. Y no sólo no perdió el Athletic en Lezama frente al Tudelano (2-0), sino que además el conjunto de Carlos Pouso fue incapaz de poner la parte que le correspondía para obrar el milagro, que era ganar. Perdió 0-2 ante un adversario que no se jugaba nada.