«El mérito de los jugadores en este triunfo es tremendo» Sergio Rodríguez abraza a Nacho Martín al inicio del partido de ayer. :: fernando díaz El técnico asegura que los 29 puntos con los que cierra el equipo esta primera vuelta no es una «mala cifra» y se muestra ilusionado ante el futuro Sergio Rodríguez Entrenador de la UDL M. GLERA LOGROÑO. Lunes, 25 diciembre 2017, 23:56

La victoria más holgada de la UD Logroñés no se reflejó en el rostro de Sergio Rodríguez. Seguramente no lo pasó bien en el banquillo durante muchos minutos. Optó por dar todo el mérito del triunfo a sus jugadores.

- Necesitaban ganar y lo han logrado. Al final, es lo que queda.

- Está claro que necesitábamos la victoria. El partido se ha puesto complicado porque el Izarra se ha adelantado en dos ocasiones y porque venía a defenderse. Hemos sido débiles en la estrategia, pero luego hemos reaccionado bien.

LAS FRASES«El castigo es excesivo. Sabíamos qué debíamos hacer, pero el partido se ha roto a partir del minuto 70» «Hemos cambiado la dinámica desde mi llegada, pero vamos a sufrir aún mucho en esta Liga» «La UDL es un equipo muy bueno, que juega bien, con un gran potencial ofensivo, pero que encaja goles»«Es el momento de buscar soluciones, pero no nos planteamos salidas, salvo que alguien quiera irse»

- Curiosamente, han logrado su mayor número de goles en un partido en el que el juego ha sido menos bueno que en otros.

- Jugar bien o mal no es algo que se base en la posesión. Creo que hemos estado muy bien las transiciones tras pérdidas y que también hemos estado más acertados en el remate. Por otro lado, debemos seguir trabajando algunos aspectos, caso de las jugadas a balón parado.

- Dejó de entrada en el banquillo a Marcos André, pero se ha reivindicado en cuarenta minutos.

- Marcos no ha dejado de reivindicarse. Nosotros no sólo damos importancia a los jugadores que saltan al campo de inicio, sino que nos gusta guardarnos algo en el banquillo. Marcos es un jugador que aporta muchas cosas a este equipo.

- ¿Se siente aliviado tras esta victoria?

- El gol reforzaba el planteamiento defensivo del Izarra y su idea de aprovechar una jugada de estrategia o a la contra. El partido pintaba mal, pero ha salido a relucir la personalidad de los jugadores. En todos los encuentros que hemos disputado tuvimos la opción de pelear el marcador. Mis jugadores han dejado todo sobre el campo. Su mérito es tremendo, porque se han sobrepuesto a dos goles en contra.

- Este domingo dominaron el área del rival, con una enorme efectividad en el remate, algo que usted siempre ha reclamado. ¿Qué hace falta para dominar su propia área y no encajar goles como los dos de hoy?

- No hemos estado bien en las marcas individuales. Recuerdo tres acciones del Izarra y dos han acabado en gol. Debemos trabajar más. También creo que se trata de dinámicas. Hay ocasiones en las que el rechace te favorece y otras en las que te perjudica. Acaba la primera vuelta y es el momento de parar, analizar y sacar conclusiones para lo que queda de Liga. Creo que nos espera una segunda vuelta muy ilusionante. Nosotros estamos muy ilusionados por lo que hemos visto en la primera. Quizá, algunos podían esperar más puntos, pero tenemos veintinueve y no es una cifra mala.

- ¿Con qué sensaciones se va de vacaciones?

- Creo que por méritos o por ocasiones deberíamos tener más puntos y porque hemos sido superiores a muchos rivales, aunque también hemos cometido muchos errores y en algunos momentos hemos tenido mala suerte. Es el momento de buscar soluciones.

- En ese análisis del que habla, ¿valorarán salidas y llegadas de jugadores?

- No somos de muchos cambios, pero analizaremos todo lo que ha pasado. No contemplamos ninguna salida salvo que alguien no esté contento y desee irse.