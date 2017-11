LA MEJOR MEDICINA

No hay mejor sensación en el deporte que ganar. Participar está muy bien, pero ganar siempre es ganar. La UD Logroñés lo hizo ayer después de mucho tiempo. Ganar lejos de Las Gaunas. Una sensación única que se convierte en su mejor apoyo, en su mejor medicina ante lo que el calendario le depara: Mirandés, Sporting y Racing de Santander. Es decir, los tres primeros clasificados.

Los blanquirrojos deslumbraron con su fútbol y su triunfo en Lezama en agosto, en el primer partido de Liga. Ganaron 1-2 y abrieron unas semanas propicias para soñar. Ayer vencieron por la mínima, pero vencieron. Y, además, en un campo en el que sólo había levantado los brazos el Racing, en el único partido que había perdido hasta ayer el Gernika.

Dejar escapar puntos y sobre todo no ser regular genera muchas dudas que se ven alimentadas también por el runrún del aficionado. Pero ganar acalla cualquier murmullo y refuerza aquello en lo que trabajas, sobre todo si el futuro es complejo. Y lo es. Tan cierto como es la suma de puntos que este equipo ha despreciado ante rivales de menor calidad, cierto es que en tres semanas se podrá ver con mayor claridad hacia dónde camina. Y, aunque suene paradójico, equipos del corte de sus próximos tres rivales son muy interesantes para su fútbol, aunque cometen menos errores y aciertan con mayor frecuencia. Aun así, potencian las virtudes blanquirrojas.

De momento, la UD Logroñés se ha ubicado a dos puntos del play off de ascenso, algo que ahora no debe obsesionar, y ha encontrado en Rayco a su nuevo '10', honor que viene compartiendo con Muneta. Se lo ha ganado con fútbol y goles, seis en Liga, que además dan puntos. Al canario lo quiso fichar Carlos Pouso en diciembre, pero llegó en julio. Lo bueno es que llegó. No confiaban mucho en él en Murcia, pero está expresándose como debe hacerlo un jugador: sobre el campo. Ahora bien, tanto su clase como la del equipo tiene la oportunidad de reivindicarse ahora ante otros aspirantes. Esos partidos valen seis puntos.