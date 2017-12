La marea verdiblanca vuelve a Las Gaunas dos años después Se esperan más de 1.500 aficionados racinguistas este próximo domingo en Logroño. En la campaña 15/16 pusieron el listón en 1.773 C. F. LOGROÑO. Miércoles, 6 diciembre 2017, 23:48

El Racing de Santander y el Mirandés son los dos equipos que más seguidores han desplazado a los partidos que han disputado en Las Gaunas. La cercanía, el fácil desplazamiento y el hecho de que ambos equipos hayan estado en los lugares cimeros de la clasificación cuando les ha tocado jugar en Logroño, han motivado que hayan sido muchos los aficionados verdiblancos y rojillos los que han acudido a la cita y han hecho que en las gradas de Las Gaunas dejara de aflorar el cemento habitual de los demás partidos.

Han sido los racinguistas los que han venido en mayor número para un partido en Las Gaunas. En la temporada 2015/16 con ambos equipos, UD Logroñés y Racing, luchando en los puestos de 'play off' se acercaron a Las Gaunas 1.773 seguidores cántabros, para una entrada total de 7.204 aficionados. Los seguidores blanquirrojos también acudieron en masa, llegándose a la cifra de 5.431, otro récord para la UD Logroñés.

SEGUIDORES VISITANTES Temporada 10/11 UDL Oviedo (9/1/11): 3.600 espectadores (200 azules) UDL-Alavés (6/2/11): 5.812 espectadores (500 alavesistas) UDL-Mirandés (8/5/11): 3.527 espectadores (1.012 rojillos) Temporada 11/12 UDL-Mirandés (9/10/11) 4.500 espectadores (800 rojillos) Temporada 12/13 UDL-Alavés (27/10/12) 2.478 espectadores (300 blanquiazules) Temporada 13/14 UDL-Oviedo (26/1/14) 1.195 espectadores (235 azules) UDL-Racing (27/4/14) 1.883 espectadores (520 verdiblancos) Temporada 14/15 UDL-Burgos (26/10/14) 3.102 espectadores (427 blanquillos) UDL-Oviedo (22/2/15) 4.135 espectadores (733 azules) Temporada 15/16 UDL-Racing (31/1/16) 7.204 espectadores (1.773 verdiblancos) Temporada 17/18 UDL-Mirandés (19/11/17) 5.536 espectadores (1.456 rojillos)

Por detrás con muy poca diferencia, se encuentra el Mirandés, que trajo hace dos semanas a 1.456 seguidores para vivir la victoria de su equipo. El campo registró otro entradón, con 5.536 espectadores en las gradas. Los rojillos ya han dado cuenta de su lealtad a su equipo porque en la temporada 2010/11 ya vinieron más de 1.000 seguidores, y en la 2011/12, casi en el comienzo de la temporada, acudieron al recinto logroñés 800 aficionados del conjunto ferroviario.

Por detrás de estos figuran los seguidores del Oviedo (con un máximo de 733 aficionados en la temporada 14/15), del Alavés (más de 500 vinieron en la campaña 10/11) y del Burgos (con más de 400 desplazados en la temporada 14/15), que también han traído muchos aficionados cuando han jugado en Las Gaunas, pero en menor medida que los anteriores

La temporada pasada no hubo 'marea verdiblanca' en Las Gaunas, porque la composición de los grupos de Segunda B quiso que riojanos y cántabros no jugaran en el mismo. Este año han vuelto a cruzarse sus caminos y se espera que Las Gaunas pueda registrar otra gran entrada, aunque no se llegue a la de hace dos campañas.