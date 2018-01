Marcos André, cuatro semanas fuera F. DÍAZ El peor de los escenarios posibles: una rotura fibrilar en el bíceps femoral que hará que el delantero se "olvide" de febrero JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Martes, 30 enero 2018, 12:01

Marcos André sufre una rotura de fibras en bíceps femoral de su pierna derecha, según reveló la ecografía que se le hizo el lunes. Es el peor de los escenarios, ya que se albergaba la posibiidad de que se tratase de una problema muscular, pero no rotura. En plazos temporales, el brasileño necesitará entre 3 y 4 semanas para volver a competir, por lo que se pierde todo el mes de febrero, prácticamente.

El carioca, autor de nueve goles esta temporada, se lesionó pasado el minuto 70 cuando, en una acción de contragolpe. “Estiré la pierna para intentar alcanzar el balón y sentí el pinchazo”, decía el lunes, día en el que ya se mostraba pesimista. “Sólo he sufrido una rotura de fibras, cuando jugaba en el Celta. Estuve un mes fuera de la competición. Espero que esta vez no haya rotura, aunque las sensaciones no son buenas”, admitía el delantero camino de los vestuarios del Mundial’82.

Ahora la entidad, con una licencia libre tras la baja de Carlos García, debe decidir si ficha un delantero en el mercado, ya que el único 9 puro que tiene en su plantilla es Dani Gómez, jugador del filial.