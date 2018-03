«En Logroño nos salió bien, aquí no nos ha salido tan bien» Sergio Rodríguez mira su reloj en Zubieta. :: Fernando Díaz El entrenador riojano explica que «lo peor es la lesión de Ramiro» y que «sonará iluso pero el 'goal average' está empatado» Sergio Rodríguez Técnico de la UD Logroñés S.M.L. SAN SEBASTIÁN. Lunes, 26 marzo 2018, 00:03

Sergio Rodríguez, técnico de la UD Logroñés, no paró de saludar a gente de la Real tanto antes como después del partido, pese al resultado. Un exjugador del club muy querido que ayer se vio superado por su exequipo.

-¿Qué valoración hace del partido?

-En cuanto al resultado, malo; aunque sí que es cierto que el partido ha estado más igualado de lo que marca el resultado, sobre todo cuando estábamos once contra once. Fastidiados, porque es un rival directo, porque nos deja un poco atrás, con las pocas jornadas que quedan, pero hay que seguir trabajando porque lo vamos a seguir intentando.

-El planteamiento ha recordado mucho al de la ida, sobre todo en la primera parta. ¿Buscaba un encuentro similar a aquel?

-Sí. La Real es un equipo muy dinámico por dentro que si estás muy largo a nivel defensivo te hace mucho daño. Buscábamos estar muy juntos, y de vez en cuando ir arriba a apretarles y en otras ocasiones esperarles atrás. Y sobre todo salir a la contra y con balón tener posesiones largas como hacen ellos. Por momentos lo hemos conseguido. Han tenido un par de buenas ocasiones, una a balón parado y otra tras un centro lateral porque teníamos claro que era lo único que le podíamos permitir. Y luego hemos tenidos opciones a la contra, con un par de situaciones claras que no hemos acertado, y ahí ha estado el detalle. Y en la segunda parte, a raíz del gol, la expulsión, todo... ha cambiado bastante.

-¿Buscaba otra cosa en la segunda parte aunque no se haya podido materializar por todo lo que ha ocurrido?

-Sí, porque ya el primer cambio ha sido por una lesión. Sabíamos que íbamos a tener mucho desgaste y queríamos tener tres jugadores frescos y no ha podido ser por la situación de Ramiro. Esto nos ha limitado bastante. Buscábamos una primera más agazapados, de salir más a la contra, y una segunda algo más ofensivos. Pero no se ha podido dar.

-¿Qué tiene Ramiro?

-Es lo peor del partido. Vamos a ver, no vamos adelantar nada, y vamos a esperar porque puede ser algo grave. Esperemos que no. Y es lo peor que nos llevamos. Las lesiones, especialmente la de Ramiro, si es grave, es lo peor.

-El equipo se queda con 10, luego con 9 por la lesión de Rayco, ante un rival directo complica el asunto. ¿Cómo valora la expulsión de Paredes?

-No la voy a valorar. No voy a entrar en valoraciones. Pero con once es difícil, así que con 10 todavía más. Aunque es cierto que con uno menos hemos tenido nuestras situaciones. Y con 9 ya era muy muy difícil.

-¿Ha sido el equipo competitivo?

-Desde mi punto de vista sí. Cuando hemos estado con once sin ninguna duda. No hemos sido dueños del balón que es a lo que estamos acostumbrados, pero hemos sido por momentos dueños del juego. No sabremos nunca lo que hubiera pasado de haber elegido otra propuesta. En Logroño nos salió bien y aquí o ha salido tan bien.