SEGUNDA DIVISIÓN B La UD Logroñés sigue confiando en su vieja guardia La llegada de diez jugadores en verano no ha propiciado el salto de calidad que se esperaba y que permitiera al club luchar por el play off de ascenso | Ñoño y Rayco se ubican en el extremo más esperanzador del grupo de novedades; Sotillos es el único jugador que aún no ha debutado en Liga JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Miércoles, 25 octubre 2017, 19:11

logroño. La UD Logroñés apostó al finalizar la temporada pasada por mantener el bloque que pasó en dos meses de pelear por la permanencia a clasificarse para jugar la Copa del Rey. Fue un cambio radical el que experimentó el equipo de la mano de Sergio Rodríguez. El club apuró el verano para formalizar la contratación de nueve jugadores que dieran otro aire a la plantilla y, por supuesto, que fueran quienes generaran el salto de calidad suficiente como para volver a pelear por el ascenso, pero no de palabra, sino de obra. Contrataciones sujetas siempre a la estricta política económica del club, que no suele estirar el brazo más que la manga. Una vez cumplido el primer cuarto de la Liga, la UD Logroñés no está en números de play off, sufre para ganar y, además, Sergio Rodríguez sigue confiando en el bloque que continúa del pasado ejercicio. Un dato: en el último once, el del pasado domingo, sólo tres jugadores no pertenecían a la plantilla anterior y uno de ellos ha surgido de la cantera, no ha llegado de fuera.

A tenor de los números, la gran contratación de esta campaña tiene nombre conocido por el aficionado riojano: Álvaro Arnedo. No ha sido sencillo para él llegar al primer equipo. Se entrenó a las órdenes de Carlos Pouso, pero se marchó al Varea porque no contaban con él para el primer equipo. Sergio Rodríguez ha sido fundamental en su aparición y consolidación. Ha participado en los diez partidos, en ocho de ellos en el once titular. Perdió la condición en los dos últimos compromisos, debido en parte a las molestias que persisten en su pubis. Y de sus ocho partidos en el once, siete los ha concluido.

La otra cara de la moneda la personifica Alejandro Sotillos. Es el único futbolista de la primera plantilla que no ha disputado ni un solo minuto en competición liguera. Su presencia en partido oficial se reduce a los noventa minutos que jugó frente al Avilés. Cedido por el Real Madrid, disputó y ganó la final de Copa del Rey Juvenil que se jugó en Calahorra. Entre ambos extremos hay más decepciones que alegrías hasta la fecha.

Álvaro Arnedo es, hasta la fecha, la incorporación más notable del equipo, y se formó en la cantera

Dos centrales ha firmado la UD Logroñés para reforzar la parcela central de su defensa. Ambos, Borja Gómez y Ramiro Mayor, se han alternado en el once y han compartido protagonismo Iñigo Zubiri. César Caneda es indiscutible y, además, uno de los grandes referentes de la plantilla. Ramiro Mayor ha participado en cinco partidos, si bien le ha costado entrar en la formación. En los cuatro más recientes (Lealtad, Osasuna, Tudelano y Leioa) ha sido titular. Debutó en Liga frente al Vitoria, con diez minutos en el campo.

Borja Gómez llegaba avalado por un efímero paso por Primera División, pero paso, y después de acabar la temporada en el Murcia. Entró en el once de la misma forma que desapareció. Apareció ante el Amorebieta, como titular, y repitió ante Burgos y Caudal. Desde entonces no ha jugado ni un minuto. Ninguno de ellos, ni el equipo como bloque defensivo, ha contribuido a dar la consistencia suficiente como para acabar los partidos sin goles en contra, salvo en tres ocasiones (Barakaldo, Amorebieta y Tudelano). Y encajar goles con tanta facilidad es un grave problema para la UDL que aún no se ha atajado.

Iván Cifuentes, Cifu, y Germán Sáenz son otros dos jugadores que no alcanzan los cien minutos de competición en estos diez partidos. El primero vino con la pretemporada comenzada después de su adiós al Mestalla, filial del Valencia. Suma 23 minutos repartidos en tres partidos. Los doce que jugó ante el Osasuna es su mejor registro. El segundo protagonizó unas primeras semanas irregulares, en las que se ausentó durante algunos días con permiso del club. Por dentro o por la banda. Aún no se le conoce bien, pero la realidad es que ha jugado 56 minutos repartidos en cuatro encuentros que comenzó en el banquillo.

Carlos García llegó prácticamente en el último minuto, al igual que Iván Aguilar. El centrocampista bético suma 106 minutos y su dato más destacable se resume en su titularidad en Tudela. Le definieron como un jugador a mitad de camino entre Carles Salvador y César Remón, pero lo cierto es que hasta el momento no se ha asentado en el equipo inicial. Antes del partido en Tudela jugó contra Burgos y Osasuna ( puso el balón a Marcos André para que marcase el segundo gol).

Con llegada de Iván Aguilar se presumía el cierre del debate del nueve en la UD Logroñés después de muchas temporadas. Un delantero potente, bendecido además por algunos jugadores del vestuario. El andaluz ha participado en seis partidos y en tres de ellos ha sido titular: Caudal, Osasuna y Tudelano. Sin embargo, el dato más preocupante es que aún no ha marcado y un delantero necesita goles para ser feliz. Y un equipo necesita a un delantero que sume goles.

En esta lista, dos fichajes destacan: Ñoño y Rayco. El andaluz ha ido de más a menos. Deslumbró en los primeros encuentros, marcó cuatro goles e hizo disfrutar al aficionado. Ha jugado en nueve partidos. Sólo se ha quedado fuera ante Osasuna, aunque desde que la UD Logroñés perdió ante el Caudal su concurso ha sido menor. Y el canario mostró una de sus mejores versiones en su décimo partido. Al revés que Ñoño. Ha ido de menos a más. Culminó su mejoría con los dos goles que firmó ante el Leioa.