La UD Logroñés no puede permitirse perder con el Racing Sergio Rodríguez da indicaciones a sus jugadores en un entrenamiento. El técnico blanquirrojo los quiere muy juntos en el partido de hoy. :: fernando díaz Rayco es seria duda en el once blanquirrojo y los cántabros llegan con su equipo de gala y con mil quinientos seguidoresPartido de gala de nuevo en Las Gaunas, entre un equipo que llega invicto en el mes de noviembre y otro, el riojano, que necesita volver a ganar CARLOS FERRER Domingo, 3 diciembre 2017, 00:34

Logroño. El estadio Municipal de Las Gaunas espera en silencio y con el frío, el agua y la nieve como referencia, otro partido de máxima audiencia y de emociones encontradas. La UD Logroñés saltará al terreno de juego con la necesidad de sumar los tres puntos, como bandera de enganche a la intención de volver a luchar por los puestos de arriba. Las dos últimas derrotas, ante el primero y el segundo de la clasificación, obligan a los blanquirrojos a tener que ganar, sí o sí. La necesidad impera en el conjunto de Sergio Rodríguez si quiere volver a los puestos de arriba.

El Racing de Santander llega a Logroño en un excelente momento que ha hecho que se haya situado en la tercera plaza, con once puntos más que los riojanos. El equipo cántabro responde al esquema de Ángel Viadero, que hace poco más de un mes estaba en la picota, pero ha ganado trece de los quince puntos disputados en el mes de noviembre y su futuro se ha calmado.

Sergio Rodríguez no va a poder contar, casi seguro, con el concurso de Rayco García. El jueves sufrió una sobrecarga en los isquiotibiales de su pierna izquierda, el viernes hizo trabajo de prevención y ayer se le esperaba sobre el césped, pero no apareció. Sufría alguna pequeña molestia en la zona dañada. Lo normal es que no salte esta tarde al terreno de juego, aunque al canario le apetezca jugar un partido de esta envergadura. A la hora de pensar en un sustituto, es probable que sea Iván Aguilar el encargado de jugar en ese puesto de enganche, o incluso más adelantado, en el partido de hoy, junto a Marcos , que sería de nuevo el referente blanquirrojo en ataque. Incluso, el preparador podría jugar con dos puntas dadas las características de ambos de malagueño y brasileño.

Todo ello, pensando que en el centro del campo habrá refuerzo a la hora de trabajar el aspecto defensivo, dada la calidad de los rivales y la facilidad con que realizan su juego de medio campo hacia arriba. Así, es probable que vuelva el trío formado por Álvaro Arnedo, César Remón y Carles Salvador que ha dado los mejores resultados al equipo en situaciones difíciles, cuando el equipo rival juega con muchos hombres en esa parcela atacante. Por ejemplo, frente a la Real Sociedad, también en Las Gaunas.

Miguel, con Santos y Paredes, de nuevo en sus puestos habituales, y con Caneda y Ramiro en el centro, van a formar la línea defensiva del equipo que no puede permitir un sólo gol en contra, por lo que supone de varapalo y porque el Racing es un equipo al que cuesta hacerle un tanto. Ñoño, en fin, sería el hombre rápido de los riojanos por la izquierda.

Éste es un día en el que el Racing propone un juego de ataque con dos buenos puntas, Aquino y Miguélez,, y con el apoyo de dos hombres de banda rápidos y peligrosos, Óscar y Héber, partiendo de un doble pivote (Antonio y Cobo) que domina la zona ancha con mucha capacidad de actuación, tanto hacia atrás como hacia adelante. A todo ello tendrá que hacer frente la UDL para buscar un más que necesario triunfo.