La UD Logroñés ya puede fichar Titi trabaja sobre el césped del Mundial'82 junto a Héctor Urquiaga. / Fernando Díaz Iván Aguilar rescinde, firma por el Mérida, y libera una ficha blanquirroja | El delantero deja el club tras cinco meses en él, mientras que la entidad da de alta a Titi, pero con ficha del filial y podría jugar contra el Berceo JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Sábado, 13 enero 2018, 12:23

Iván Aguilar (Benalmádena, 12/6/1991) forma parte ya de la historia de la UD Logroñés, pero de esa historia que devora delanteros temporada tras temporada. Sólo Diego Cervero aguantó el reto en el que se ha convertido vestir la camiseta con el '9' de este club. Aguilar, que llegó a última hora tras rescindir su contrato con el Recreativo, deja Logroño en silencio. Ayer solventó su situación legal y no se ejercitó con sus compañeros en el Mundial'82. La otra cara de la moneda la protagoniza la propia UDL, que ya puede fichar a su primer jugador en el mercado de invierno. De momento, ha decidido dar de alta a Titi como futbolista del Promesas. Aguilar jugará en el Mérida, su tercer equipo de la temporada.

«Quería darles las gracias, en primer lugar, a todas esas personas que confiaron en mí desde el principio. Sois una afición ejemplar. Desearle a este gran equipo y grupo humano toda la suerte del mundo y desear a la UDL que vuelva donde se merece. Un fuerte abrazo». Con estas palabras se despedía el andaluz a través de su cuenta de Twitter, palabras que contrastaban con las pronunciadas unos días antes. «Empieza un nuevo año, una nueva semana y una nueva ilusión, sin olvidar de dónde venimos, pero sabiendo a donde vamos #juntosomosmasfuerte#UDL», aseveraba.

Aguilar pone punto y final a cinco meses decepcionantes. Ha participado en trece partidos de Liga y dos de Copa y ha marcado un gol en cada una de las competiciones, pero en ningún momento ha dado la sensación de ser el nueve que buscaba la UD Logroñés. Nunca se sabrá si era un jugador puro de área o más bien un punta de banda.

Titi jugará en el filial para ver su respuesta en competición y antes del 31 de enero podría 'ascender'

«Las dos partes entendemos que es la mejor solución (rescindir) a la situación que estamos viviendo», decía el jugador esta misma semana, a la par que admitía que le había costado mucho «adaptarse» a la ciudad. Ahora bien, su gran problema ha estado en la ausencia de protagonismo. Los goles de Marcos André, el juego de Pablo Espina e incluso el fútbol de Rayco le han cerrado las puertas del once. «No me siento importante en el equipo. No he tenido la regularidad deseada» admitía.

Y mientras uno se iba, otro llegaba, aunque hace tiempo que viste la camiseta de la UDL. Javier Álvarez, Titi, tendrá ficha federativa, pero no con el primer equipo, sino con el filial de Tercera. «Si Titi está bien, tendrá licencia federativa. Es un sí rotundo», afirmaba Sergio Rodríguez el 31 de diciembre.

Titi se ejercitará con el primer equipo, pero mañana sábado podrá jugar ya contra el Berceo. Y así sucesivamente durante enero. El club quiere ver cómo responde en competición, porque es muy diferente a entrenar, «antes de pasar a disposición de la primera plantilla a todos los efectos», según indica la entidad en un comunicado. De momento, está trabajando con absoluta normalidad. Antes de que el club desvelará su intención, Titi se mostraba tranquilo y reflejaba que tenía un informe médico que asegura que es apto para «la práctica profesional del fútbol».