La UD Logroñés prepara cambios Héctor Urquiaga, preparador físico de la UDL, da instrucciones a los jugadores durante la sesión de ayer. :: miguel herreros Sergio Rodríguez prueba con Sotillos en el lateral derecho y con Ñoño en punta M.G. LOGROÑO. Viernes, 20 octubre 2017, 00:35

Cambios en la UD Logroñés. Al menos, es la sensación que deja el entrenamiento que ayer celebraron los blanquirrojos en las instalaciones del Mundial'82. La UDL viajará el domingo a Tudela, terreno complicado, pues el Ciudad de Tudela no conoce la derrota, aunque el empate manda sobre la victoria.

Todos los jugadores trabajaron ayer con normalidad, incluso aquellos que arrastran molestias musculares. Iván Aguilar completó la sesión, mientras que Álvaro Arnedo y Antxon Muneta participaron de la sesión, aunque el primero se tomó un descanso en el transcurso de la misma y el segundo se fue a vestuarios antes de acabar la mañana. «Estoy bien, mejor que antes», decía Arnedo, que no quiere ni oír hablar de parar por las molestias en su pubis. El canterano no está dispuesto a cerrar la puerta, ni siquiera por una semana, que se le ha abierto en el once titular del equipo.

Sergio Rodríguez trabajó ayer con Alejandro Sotillos en la supuesta defensa titular riojana. Hasta la fecha, el jugador cerrado por el Real Madrid ha pasado inadvertido en la Liga, donde no ha disputado ni un minuto. Sotillos formó junto a Caneda, Borja García y Jaime Paredes. Primero y tercero son indiscutibles; el segundo, Borja, ha desaparecido del equipo en las dos últimas semanas, ante el Lealtad, donde fue suplente, y frente al Osasuna, compromiso que presenció desde la grada.

La otra gran novedad de esa alineación estaría en punta, línea a la que puede volver Ñoño después de una serie de partidos en la que ha perdido la titularidad e incluso no ha jugado. El gaditano formó en punta de ataque con Marcos André, que apunta a ser el nueve, y se movió tanto por la derecha como por la izquierda.

Álvaro Arnedo condiciona el centro del campo. Sergio Rodríguez puede recurrir a él y forma incluso un doble pivote con César Remón, dibujo que ya puso en práctica en Villaviciosa. A Arnedo le acompañaron ayer Carlos García, Carles Salvador y Rayco García. Remón formó junto a Muneta, Cifu y Espina. La presencia de Carles Salvador y Rayco parecen seguras, pero hay que esperar a ver qué ocurre con Remón y Muneta.

Queda Ñoño. El máximo goleador de la UDL perdió los galones después de la derrota en Las Gaunas ante el Caudal (1-2), a pesar de que marcó una vez más. El andaluz jugó unos minutos en Villaviciosa y no participó de la victoria frente a Osasuna. Ñoño se ubicó ayer en punta junto a Marcos André, si bien cayó a ambas bandas. La UD Logroñés tiene profundidad por la izquierda con Jaime Paredes, más activo ayer ofensivamente, pero carece de progresión por la derecha. Es una variante. Iván Aguilar, titular el domingo, se alineó con Pablo Espina.