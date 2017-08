La UD Logroñés se examina en La Molineta Remón vuelve a La Molineta ocho años después de jugar en el conjunto blanquillo en Segunda B. :: fernando díaz UDL y Alfaro se enfrentan esta tarde (19.00) con el ex-blanquillo César Remón como protagonista del reencuentro CARLOS FERRER YÁBAR Logroño Jueves, 3 agosto 2017, 09:35

La UD Logroñés celebra hoy ante el Alfaro (La Molineta, 19.00 horas) el segundo y último partido de pretemporada programado contra equipos de la Tercera Riojana. En este caso, el conjunto blanquirrojo se mide al blanquillo, dirigido desde la banda por el exjugador unionista Óscar Arpón, que se ha marcado el objetivo de intentar meterse en el 'play off' de ascenso, por lo que ha preparado un equipo potente, con jugadores de calidad y jóvenes con proyección.

En la pasada campaña el Alfaro se distinguió durante un buen tramo de la misma por ser un equipo bien trabajado, con los jugadores bien situados y con capacidad para sorprender a los equipos favoritos. Ahora, con los nuevos fichajes, se espera mucho más del equipo blanquillo entre sus aficionados.

El técnico blanquirrojo ha comenzado la cuarta semana de entrenamientos, trabajando con mayor interés el aspecto atacante, para buscar la portería. Los trabajos de salida de balón y ruptura en la zona de arriba han sido constantes en las sesiones.

Para este encuentro, Sergio va a contar de nuevo con todos los futbolistas que tiene a sus órdenes en los entrenamientos, y mezclará jugadores del primer equipo con los del filial a lo largo del mismo, como ha venido haciendo hasta ahora en los tres partidos celebrados hasta el momento.

Se trata de seguir poniendo sobre el césped el trabajo realizado, pero en esta ocasión con la obligación, de nuevo, de dejar buenas sensaciones, por jugar ante un rival de Tercera, como por ilusionar a la parroquia, que mira mucho los resultados de la pretemporada y el juego que realiza el equipo. A quince días del inicio liguero, los automatismos tienen que estar muy claros y hacerlos valer para superar al contrario.

César Remón, el regreso

Si alguien está ilusionado con este partido ese es César Remón, que jugó en el Alfaro en la campaña 2008/09 en Segunda B, de la que guarda un gran recuerdo. El jugador riojano reconocía ayer que le hacía «mucha ilusión» jugar en La Molineta. «Quería hacerlo, porque no he vuelto allí desde que jugué. Me hubiera gustado más hacerlo en competición oficial, pero no puede ser por ahora. Recuerdo aquella temporada con mucho cariño. Me sentí muy a gusto, acabé como capitán del equipo y la gente me acogió muy bien desde que llegué», indicaba.

Y recuerda y valora que en el equipo blanquillo empezó a sentirse un profesional del fútbol, después de haber jugado en Vitoria, Peralta y Castellón: «Después de un mal año en el Castellón, firmé por el Alfaro y empecé de delantero, pero cuando llegó Salvatierra me pasó al medio centro defensivo. A mitad de temporada se fueron 14 jugadores, y al final estuvimos cerca de salvarnos. Pese a descender, se valoró mucho la implicación de los que seguimos y los aficionados nos lo tuvieron en cuenta. Eso no se olvida. Ahí empecé a sentirme profesional».