LA UD LOGROÑÉS CONFÍA EN EL FACTOR CAMPO Ramiro y Caneda formarán de nuevo en el eje de la defensa blanquirroja ante los vizcaínos del Leioa. :: fernando díaz El conjunto blanquirrojo recibe al Leioa con el objetivo de hacerse fuerte en Las Gaunas (18.00 h.) CARLOS FERRER Domingo, 22 octubre 2017, 00:37

La UD Logroñés disputa dos partidos seguidos en el Municipal de Las Gaunas y confía en sacar adelante esos dos compromisos para seguir optando a los puestos de cabeza de la clasificación. El factor campo es importante en la consecución de objetivos y en este caso lo va a ser por partida doble en el espacio de siete días, ante el Leioa y la Real Sociedad B.

Pero hay que empezar por el primero, el de esta tarde ante el conjunto de Sarriena, al que hace falta derrotar para que el conjunto blanquirrojo pueda seguir buscando esos puestos de privilegio que se dejaron ir en el aciago mes de septiembre.

«Ganar al Leioa nos daría tranquilidad y reforzaría el trabajo que estamos haciendo cada día» «Mantenemos la dinámica de competir contra todos los rivales. Así tenemos opciones de puntuar»

Sergio Rodríguez comparte la teoría de que en casa hay que ser equipo ganador, que hay que sumar de tres en tres para optar a cualquier objetivo final. Además, el partido de hoy es idóneo para terminar de salir de la crisis de juego y resultados que ha sufrido el equipo. El propio técnico lo ve así: «Estamos saliendo del bache tanto a nivel de juego como a nivel mental. Nos vendría muy bien sacar una victoria en Las Gaunas».

Es la idea con la que se parte en cada encuentro, pero en el de hoy, ante un rival que está en un momento delicado, que anda situado en la parte baja de la tabla, esa idea se presenta como la única que puede valer a la UD Logroñés en su afán de seguir siendo un equipo competitivo y de dar confianza al aficionado que acuda al campo.

Una semana más, el técnico blanquirrojo ha imbuido a sus hombres la idea de que sólo vale ganar y que para ello hay que emplearse a fondo, hay que correr, hay que entregarse en el cometido de cada uno. «Aquí nadie somos Maradona. Hay que correr , mucho, más que el contrario», indicó el jueves en un momento de la sesión vespertina. No quiere la más mínima relajación de sus hombres y busca su motivación para que puedan rendir al máximo. Ganar, ganar y volver a ganar, es la única opción que se plantea cuando el equipo riojano juega en casa. Por los puntos, por la clasificación y por el aficionado que es el que más sufre cuando las cosas no se hacen bien o no se consiguen las victorias.

Es lo que va a exigir esta tarde el Leioa, que llega a Logroño con el objetivo de volver a sumar de tres en tres, después de varios partidos que ha perdido pero en los que había empezado ganando. Lambea, su técnico sigue buscando la fórmula que lleve a su equipo a sacar adelante sus partidos.

Sergio Rodríguez ha visto sus choques y ha podido establecer que el conjunto vizcaíno cambia su sistema de juego según el partido. «Ha jugado con tres, cuatro o cinco defensas. No sabemos qué variante introducirá en Las Gaunas, pero estaremos atentos», decía el viernes. El equipo ha estado ensayando la forma de encarar esas posibilidades y es fácil pensar que el técnico riojano va a sacar un once preparado para hacer frente a esas opciones con hombres que puedan cambias sus posiciones.

En cualquier caso, es una tarea difícil saber de antemano quiénes van a saltar al terreno de juego en el once inicial blanquirrojo, aunque se pueden sacar algunas conclusiones sobre lo visto en los entrenamientos esta semana y conociendo que, de nuevo, son Borja Gómez, Iván Cifuentes y Alejandro Sotillos quienes se quedan en la grada.

Miguel tiene muchas posibilidades de regresar bajo los palos en este encuentro y todo hace indicar que el cuarteto defensivo volverá a estar compuesto por Santos y Paredes en los laterales, con Caneda y Ramiro en el eje central.

De ahí hacia arriba, una incógnita, aunque César Remón sería el pivote, con Álvaro Arnedo y Carles Salvador por delante en una de las opciones, con Rayco y Ñoño en los extremos y Marcos André en la punta del ataque. Esos mismos jugadores tienen capacidad para cambiar su situación inicial sobre el césped si así lo requiriera el orden de los rivales.