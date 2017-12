«La UD Logroñés tiene muy claro a lo que juega y creo que acabará metiéndose en el 'play off'» Nacho Martín. :: / Miguel Herreros El Izarra visita Las Gaunas en el último partido del año con el entrenador riojano al frente | El cuadro estellés ha dado un cambio espectacular con Nacho Martín al frente del equipo CARLOS FERRER YÁBAR Logroño Jueves, 14 diciembre 2017, 11:18

El Izarra caminaba en la octava jornada con 5 puntos en la penúltima posición de la tabla, con un partido ganado, dos empatados y cinco perdidos. Nacho Martín se hizo cargo de su dirección y ha sumado, en diez partidos, 16 puntos, con 4 victorias, cuatro empates y dos derrotas.

Un cambio radical que le ha llevado al decimotercer puesto de la tabla y a creer que pueden competir con cualquiera. Este domingo, para finalizar el año y la primera vuelta, el Izarra llega a Logroño y Nacho Martín, exentrenador también de la UD Logroñés, habla de lo que pueden dar, de lo que piensa del conjunto blanquirrojo y de su experiencia en Estella.

- ¿Cómo afrontan este partido?

- Como todos, con la intención de ganarlo. Sabemos de la dificultad que entraña porque el rival es un muy buen equipo, en un campo muy grande, que impresiona un poco para la categoría, y que no nos beneficia, pero con la intención de ganar, como vamos a todos los sitios.

- ¿Cómo llegan a Las Gaunas?

- El equipo ha estado bien en las últimas jornadas pero venimos de una derrota, y queremos resarcirnos de ella. Tenemos tres bajas importantes, que son Briñol, Josecho y Cabrera, que juegan habitualmente. No estamos teniendo suerte en esta cuestión.

- ¿Esperan sumar de nuevo?

- El fútbol te da todas las semanas la posibilidad de resarcirte del resultados de la semana anterior. Sabemos de las dificultades que entraña puntuar en Las Gaunas, pero lo vamos a intentar.

- ¿Qué le parece la UD Logroñés?

- Yo creo que tiene uno de los mejores equipos de la categoría. Tiene muy claro a lo que juega, por lo tanto creo que la dirección de Sergio es buena, pero también pienso que le están fallando detalles en concreto y también un pelín de suerte. Les vi contra la Peña Sport y fue un partido que creo que no debieron de empatar nunca. Un encuentro que tienen que ganar noventa y nueve veces de cien, por ocasiones, por fútbol, por todo. Pero no pudieron. Están a cinco puntos del 'play off'. Yo creo que se acabarán metiendo. Se meterán porque creo que deben meterse.

- Tuvo a Sergio Rodríguez como jugador cuando entrenó a la UD Logroñés. ¿Qué recuerdo tiene de él?

- Era un futbolista técnicamente muy bueno, con buena visión de juego, con último pase, un jugador ofensivo que daba un salto de calidad al equipo.

- ¿Y como entrenador?

- Yo veo que Sergio intenta plasmar esa filosofía de juego que tenía. La UD Logroñés es uno de los equipos que más juega al fútbol en esta categoría y creo que es lo que está intentando llevar a cabo. Y pienso que en ese aspecto lo está haciendo bien.

- ¿Ve al equipo como para conseguir el objetivo?

- Yo creo que sí, porque el potencial ofensivo que tiene el Logroñés lo tienen pocos equipos.

Tras dejar la UD Logroñés en noviembre de 2011, Nacho Martín no había vuelto a entrenar. Tuvo alguna oferta, pero prefirió no moverse de Logroño.

- ¿Cómo fue llegar al Izarra?

- Yo quería volver a entrenar y se juntaron el deseo con la oportunidad. Hablé con José Ignacio Sarrías, que es un representante del mundo del fútbol que se mueve mucho y bien. A los tres días me dijo que había la posibilidad de entrenar al Izarra. Hablamos con el presidente, nos pusimos de acuerdo pronto y así fue de sencillo y de fácil. Suele ser más complicado, pero en este caso fue muy fácil.

- Hacía seis años que no entrenaba a un equipo...

- Tras la última experiencia, no he tenido ganas. Esa es la verdad. Y luego, las circunstancias familiares hacen que salir de Logroño me resulta complicado. Y entrenar en Logroño...

- ¿Qué se encontró en Estella?

- El equipo estaba un poco confundido, más que otra cosa. Recabé toda la información posible para poder emitir un diagnóstico de lo que ocurría, y, a partir de ahí, tomamos las soluciones adecuadas. Me he encontrado un equipo con buena actitud y predisposición para el trabajo.

- Y en una semana ya funcionó con el triunfo ante el Leioa en Sarriena...

- Ganamos al Leioa y estuvimos cuatro partidos sin perder. Después perdimos en Amorebieta y luego, otras cuatro semanas con buenos resultados, antes del partido ante el Tudelano.

- ¿Cómo ha conseguido cambiar la dinámica del Izarra?

- Hubo que clarificar lo que teníamos que hacer en el campo, tener las ideas claras en ese sentido, y luego intentar cohesionar el vestuario, que la plantilla estuviese unida. Eso se ha conseguido y es uno de los motivos para estar bien.

- ¿Qué es lo que más le ha costado hacer para conseguirlo?

- Esto pasa por dinámicas y rachas. Nosotros lo único que podemos hacer es trabajar mucho, porque somos un equipo modesto en la categoría. Y es la única tónica que tenemos. Luego nos saldrán mejor o peor las cosas. Me he tenido que adaptar a lo que es el Izarra y a partir de ahí, trabajar con lo que tengo.

- ¿Si se preguntara a los jugadores, qué dirían de este cambio?

- No lo sé, habría que preguntárselo a ellos... Yo creo que dirían que el entrenador les ha hablado muy claro, que vamos todos igual, que intento ser justo con todos, y a partir de ese trabajo, intento tomar las decisiones adecuadas.

- ¿Cuáles han sido los mejores y peores partidos hasta ahora?

- Las cuatro victorias han sido muy importantes. Ganar al Burgos y Barakaldo ha resultado muy bueno. Pero ganar el primer día al Leioa y luego al Osasuna B en Tajonar ha sido también muy importante. Lo peor ha sido la derrota ante el Tudelano, porque no merecimos perder. Ante el Amorebieta perdimos por goleada y merecidamente, pero el otro día no lo merecimos.

- La afición estará contenta en Estella...

- Creo que sí, porque después de ver que el equipo estaba muy hundido, a día de hoy estamos vivos y dependemos de nosotros, de nuestro trabajo, para conseguir el objetivo que no es otro que el de mantener la categoría.