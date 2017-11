La UD Logroñés no aprende de sus errores Miguel despeja el balón tras el remate de Dani López. A la derecha, Uranga, que acabó marcando el gol. :: / Fernando Díaz Leioa, Real Unión y Arenas imitan sus movimientos para marcar tres goles casi idénticos a la UDL en quince días JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Miércoles, 8 noviembre 2017, 10:29

No hace muchas fechas, coincidiendo con uno de los últimos partidos de la UD Logroñés, afirmaba Sergio Rodríguez que su equipo debía crecer ofensivamente desde un buen trabajo defensivo. Al término del encuentro del domingo, asumía que lo que mandan son los hechos y lo hacía al referirse a los goles encajados. Una cosa es hablar y otra hacer, explicaba. El discurso se ha centrado últimamente en la parcela defensiva, pero el equipo no mejora su rendimiento. Los muchos goles que encaja le impiden escalar posiciones en la clasificación porque aunque genera muchas ocasiones, falla en la puntería. Trece goles encajados en diez partidos, pues Barakaldo, Amorebieta y Tudelano no pudieron marcarle. Y lo más grave, Leioa, Real Unión y Arenas han marcado en quince días a la UDL calcando su jugada por banda y centrando al primer palo.

Más allá de los números, que son los que deciden, la UD Logroñés arroja un serio problema defensivo. Sergio Rodríguez negó que faltase intensidad ante el Arenas. Sin embargo, los goles que encaja la UD Logroñés son reiterativos y sí que en algunos de ellos se puede apreciar menor intensidad de la debida, fruto del cansancio, sobre todo en la medular y en la zaga, más habituadas a labores de contención. Y si el centro del campo no trabaja defensivamente, la zaga se siente desnuda. El otro gran problema son los carriles y en especial el izquierdo. Alabado por su aportación defensiva, los rivales aprovechan ese flanco para atacar, aunque la UD Logroñés se ha visto superado también en ocasiones por el derecho y por la llegada de jugadores de segunda línea a quien ningún blanquirrojo sigue.

Los fallos Trece goles ha encajado la UD Logroñés en otros tantos partidos, si bien en tres de ellos fue capaz de mantener la portería a cero Largas conducciones del rival, segundas jugadas o ausencia de faltas tácticas explican algunos de los tantos encajados. - Athletic 1-1. Guruceta empata el partido tras una conducción desde su campo de López y centro al borde del área. Nadie frena al lateral en su salida y nadie presenta oposición al remate limpio del delantero. Ganó la UDL, 1-2. - Vitoria 3-1. Azkue marca de tiro raso para el Vitoria a la salida de un saque de esquina. Llega de segunda línealibre de marca. - Caudal 0-1. Borja marca desde fuera del área tras un despeja de puños de Miguel. Thaylor gana en la pugna por el balón aéreo, antes de que éste quede a pies de quien marca finalmente. - Caudal 1-2. Muneta pierde el cuero en campo del Caudal. López y Richard llevan al balón a la otra banda. Recibe Iker Alegre, conduce hasta el área sin oposición (Paredes se había sumado al ataque) y dispara sin que nadie le incomode. - Lealtad 1-0. Robert arranca en su campo. Se va de Paredes, Remón, Salvador y Ramiro tras más de 50 metros de conducción. Supera con su apertura a Caneda. Llega el balón a la otra banda, donde Mauri centra al segundo palo para que Nacho López entre al segundo palo libre de marca después de recorrer más de 20 metros en solitario. - Osasuna 0-1. Jordan marca después de un rebote del balón dentro del área. Barja aprovecha el balón a la espalda de Paredes para entrar en el área con el esférico, irse de Ramiro y disparar. Rechace y gol. - Leioa 2-2. Triangulación en el lateral izquierdo de la UDL. Goti centra al primer palo y Sergio García se anticipa a Caneda. Ramiro está a metros de la jugada. - Real Unión 1-0. Triangulación por la banda izquierda de la UDL. Capelete se marcha en velocidad de Zubiri, Ramiro se queda a mitad de camino y Galán, que entraba junto a Remón, se anticipa en el primer palo a Caneda para rematar de cabeza y marca. - Arenas 1-1 Triangulación de Royo, Cristóbal y Zumalakarregi en el lateral derecho riojano que defiende Rayco. Centro al área y Dani López se anticipa a Caneda en el primer palo. El rechace de Miguel lo aprovecha Uranga para llegar de segunda línea, aparecer a la espalda a Paredes y marcar de tiro raso. La jugada se inicia con una apertura de Nacho Matador a la banda izquierda sin que Carlos García presione para impedir jugar al futbolista de más calidad.

Guruzeta empató el partido de Lezama para el Athletic después de que el lateral izquierdo Antonio López condujera el cuero desde su campo hasta la línea de tres cuartos sin oposición alguna. La UDL no tiene un jugador puro de banda en ese carril, ningún medio centro ayudó y la zaga reculó. Guruzeta recibió al borde del área y marcó tras disparar sin oposición. Iñigo Zubiri intentó llegar, pero no lo hizo a tiempo.

La falta de intensidad defensiva y no cerrar las bandas son el caldo de cultivo de muchos de los goles encajados

Fue el primer gol que la UDL encajó bajo ese perfil. No ha sido el único. El Caudal venció en Las Gaunas en una acción similar, en esta ocasión por la banda izquierda riojana. Una pérdida de Antxon Muneta en campo asturiano derivó en una rápida combinación de López y Richard con apertura al carril donde estaba Iker Alegre. Condujo treinta metros sin oposición. Nadie fue al cruce. Alegre llegó al área, Borja no le encimó, Caneda se pasó al lanzarse al césped y Arnedo no llegó a tiempo. El disparo del asturiano se tradujo en gol. Otro tanto tras una larga conducción. Descolocación, falta de intensidad en la medular y sin encimar.

En conducción nació el único gol de Osasuna por la izquierda. Mala salida del lateral y balón a la espalda. Barja conduce, entra en al área, se va de Ramiro y dispara. El rechace golpea en Fermín y queda a pies de Jordan, que marca. Nadie despeja tampoco el esférico.

Y también en conducción, el Lealtad se adelantó en el marcador antes de sellar su victoria. Robert se hizo con el esférico en su campo, cayó a banda derecha, se marchó de Paredes, trazó la línea paralela al área después de superar a Remón, Salvador, Ramiro y Muneta para ceder el cuero a Rodrigo, que abrió a la derecha. Mauri centró y Nacho López marcó libre de marca en el segundo palo. Robert condujo más de 50 metros; Nacho López llegó al segundo palo desde línea de tres cuartos y después de correr libre más de 20 metros.

El juego aéreo tampoco gusta al sistema defensivo blanquirrojo. Demasiadas facilidades para el rival, que además suele disfrutar de segundas jugadas, por si falla en la primera. El último ejemplo se vivió el domingo ante el Arenas. Uranga marcó después de ganar la espalda a Jaime Paredes. Pero antes, tres jugadores getxotarras se marcaron un rondo en el carril derecho, con Santos muy cerrado y Rayco defendiendo más abierto. El balón de Zumalakarregi, central zurdo, acabó con remate de cabeza de Dani López, que se anticipó a Caneda en el primer palo. Segunda jugada, gol. Y poco después, el larguero impidió el gol. Uranga remató en el primer palo y Miguel evitó el gol. Camus tocó de cabeza el rechace en disputa con Rayco y Edu Luna estrelló el cuero en la madera. Segunda jugada y anticipación.

No fue el Arenas el primero en aprovechar la segunda jugada o la anticipación para marcar a la UD Logroñés. El Leioa había dejado su tarjeta de visita con anterioridad. El segundo gol vasco es casi un calco del conseguido por el Arenas, pero por la banda izquierda riojana. Una triangulación ante la pasividad riojana acabó con centro de Goti al primer palo y el remate de Óscar García anticipándose a Caneda, que no llegó al que no era su palo. Ramiro Mayor estaba a metros de la jugada, más pendiente de Yurrebaso, que había apoyado la acción fuera del área. Y el Leioa aún pudo lograr el tercero, tras un disparo de Ferrone, que aprovechó que la zaga se quedó enganchada y habilitó su posición.

Tres goles prácticamente iguales en su origen. En el Stadium Gal, Capelete recibió en banda derecha (izquierda de la UDL) después de una combinación con Mikel Alonso y Ekhi, se fue por velocidad de Iñigo Zubiri y centró al primer palo, donde Galán se anticipó a Caneda. Ramiro había salido de su puesto tímidamente y César Remón no siguió al punta vasco, con el que había entrado en el área riojana.

El balón a la espalda de César Caneda hizo posible que Carlos Álvarez marcase después de un mal control que engañó a Miguel Martínez, si bien el pase burgalés vino más de un despeje que de un centro intencionado y con la UDL saliendo; la ausencia de competitividad por alto permitió que Borja se llevase el balón al borde del área tras un despeje de puños de Miguel y marcase el primer gol del Caudal. Thaylor saltó para tocar el balón y el cuero quedó a pies de Borja. Gol imparable.

Y en la falta de la intensidad de la medular arranca el gol del Arenas, con una apertura de Nacho Matador a Royo para que comenzará la triangulación previa al gol. Carlos Carcía no presionó, sino que flotó y hay jugadores a los que no les puede dar esa ventaja. Ausencia extensible al gol de Alegre, al de Galán, al de Robert, al de Guruzeta y a algunos más.