SEGUNDA DIVISIÓN B La lesión de Marcos André altera los fichajes de la UD Logroñés Marcos André intenta superar a Zabal, portero del Amorebieta. En esa jugada se lesionó el blanquirrojo. Cambio de planes. No entraba en el guion fichar un delantero, pero la UDL trabaja en ese mercado al saber que no podrá contar en febrero con su único nueve puro

La UD Logroñés apurará el plazo para completar su plantilla durante este miércoles, aunque consciente de que tiene más días para fichar. La afirmación sorprende, pero la legislación deportiva permite contratar más allá del 31 de enero siempre y cuando tengas licencias vacantes y al jugador que se firme esté sin equipo. Ahora bien, la UDL ha convertido en objetivo inmediato suplir la baja de Marcos André, que sufrió una rotura de fibras en bíceps femoral de su pierna derecha y necesitará entre tres y cuatro semanas para volver a competir. Suplirle, pero que cuando el brasileño esté listo de nuevo para jugar, ambos sean compatibles sobre el campo.

La Unión Deportiva Logroñés está jugando con más de una figura en su particular tablero de ajedrez . La lesión de Marcos André es un duro revés, porque se ha convertido por méritos propios en un pilar de este equipo, a pesar de sus 20 años. La calidad no entiende de edad. Suma nueve goles y participa en muchos más. Ahora bien, el carioca se perderá los partidos contra Burgos (que ayer confirmó el fichaje del exblanquirrojo Chevi), Caudal, Lealtad (estos tres, seguro) y Osasuna, quizá. Cuatro encuentros muy importantes para llenar el granero blanquirrojo, sobre todo pensando en lo que espera en marzo.

LOS NÚMEROS 23 partidos ha jugado Marcos André esta temporada, es decir, todos los de Liga, aunque no completos. Es junto a César Caneda el único futbolista presente en todos ellos. 9 goles ha marcado en Liga hasta la fecha, el último de ellos el pasado domingo en Amorebieta 2019 El 30 de junio del próximo año expira su contrato con la UD Logroñés, que no descarta su traspaso a un club de mayor categoría.

«Van a quedar muchos jugadores libres», admiten desde la entidad riojana, que trabajan en la contratación de, como mucho, dos jugadores, pero tampoco van a cometer locuras porque el mercado varía mucho el último día y en ocasiones se paga más de lo debido a tenor del resultado. Iván Aguilar y Carlos García son dos ejemplos muy recientes. Los responsables de la entidad descartan por completo también el regreso de Coulibaly, rumor que se extendió hace unos días por las redes sociales. El exblanquirrojo juega en el Vaduz, en Primera División, y se mueve en unas cifras económicas inalcanzables para la UDL.

Borja Gómez es el último en decir adiós a la UDL, que se ha desprendido de cuatro fichajes de verano

«Sólo he sufrido una rotura de fibras, cuando jugaba en el Celta. Estuve un mes fuera de la competición. Espero que esta vez no haya rotura, aunque las sensaciones no son buenas», admitía Marcos André el lunes. Sus malas sensaciones se confirmaron. Ya ha comenzado a trabajar en una recuperación que conlleva diferentes tratamientos médicos y fisioterapéuticos. El problema es quién le sustituye en este importante mes de febrero.

Marcos André es el único nueve puro en la actual plantilla si no se incluye a Dani Gómez, que debutó testimonialmente en Segunda B. Fue en Vitoria, pero el punta no puede asumir el rol goleador de este equipo de la noche a la mañana. De ahí que los dirigentes deportivos hayan variado los planes, porque Sergio Rodríguez ya dejó claro que no necesitaba reforzar ninguna de las dos áreas. Ahora cambia el guión. El técnico cuenta con Pablo Espina, que puede adelantar su posición, pero el asturiano genera más juego y más peligro como segundo punta. La llegada de Rubén Martínez puede adelantar a Rayco, pero tampoco es un jugador de área. Rodríguez podría jugar (otra variante) con un falso nueve, que se puso tan de moda en su momento. De hecho, Ñoño acabó en Amorebieta como hombre más adelantado de los riojanos. Y fichar un hombre de área y no mover nada más.

Pero hay algo más. La UDL no quiere frenar la progresión de Marcos André. Afirman desde la entidad que hay media docena de equipos de Primera que le están siguiendo y los riojanos quieren sacar tajada de la situación, como ya hicieron con Jordan Gaspar. Es su sino, intentar cuadrar cuentas con el traspaso de algunos futbolistas. Marcos André tiene contrato con la UD Logroñés hasta el 1 de julio del 2019. Está cedido por el Guaratinguetá, pero la entidad de Las Gaunas tiene una opción de compra. De ahí, que el delantero al que se firme, si es que se firma, debe ser compatible sobre el césped con el carioca.