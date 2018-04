La lesión no abre la puerta a un fichaje de urgencia Martes, 10 abril 2018, 23:43

La lesión de Álvaro Arnedo no permite que la UD Logroñés firme un jugador para concluir la temporada, ya que el futbolista logroñés tiene ficha con el filial de Tercera División. No hay ninguna posibilidad, salvo recurrir a un jugador en paro, algo que la entidad tiene descartado porque lo que los candidatos que había no mejoraban el nivel de los actuales integrantes de la plantilla.

Si Arnedo hubiera sido miembro del primer equipo sí que la UDL podría haber firmado a un jugador que estuviera compitiendo en otro club.