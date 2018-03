Lealtad-Osasuna-Tudelano, la otra amenaza para el 'play off'

Los equipos de la zona noble de la tabla de Segunda B se juegan mucho en sus enfrentamientos directos, pero no hay que olvidar los partidos que completan estas nueve jornadas y que tienen como protagonistas a conjuntos que pelean por la permanencia, por un lado, u a otros que dan sus últimas bocanadas en busca de engancharse a las plazas de arriba, por imposible que pueda resultar en este momento.

La amenaza para esos aspirantes a jugar la fase de ascenso tiene otra secuencia: la que forman Lealtad (23 puntos), Osasuna (23) y Tudelano (43). Los dos primeros pelean por seguir en la categoría, mientras que el tercero no renuncia, según afirma Iñigo Valencia, su entrenador, a acabar entre los cuatro primeros clasificados.

El Sporting, por ejemplo, se mide a Lealtad, Osasuna y Tudelano. A idéntico escenario acudirá el Mirandés. No serán los únicos, porque estos tres adversarios se pueden convertir en jueces también para Racing de Santander, Athletic B y Gernika. Es decir, estos tres conjuntos se miden a cinco aspirantes. No serán los únicos, porque el Leioa (43 puntos), que hasta el sábado aspiraba a meterse en la pelea de la zona alta, se medirá a Gernika, Athletic y Real Sociedad. Y algo similar se puede decir del Arenas (34), que no se juega ya nada, pero que pondrá a prueba a Sporting, Mirandés, UD Logroñés, Real Sociedad y Gernika.