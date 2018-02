SEGUNDA DIVISIÓN B «Jugar bien es hacer lo adecuado en cada momento y lo hicimos» Sergio Rodríguez aplaude a sus jugadores desde la banda. :: sonia tercero El técnico se reafirma en su idea de juego, se siente animado al estar tan cerca de la tercera plaza y recuerda que sus hombres ganaron a un gran adversario Sergio Rodríguez Entrenador de la UDL M. GLERA LOGROÑO. Domingo, 11 febrero 2018, 23:39

Sin grandes gestos que exteriorizasen la alegría del triunfo, Sergio Rodríguez sí que valoró positivamente un triunfo que refleja, entre otras virtudes, la madurez que están alcanzado sus hombres. Sabe que está muy cerca del tercer clasificado, aunque prefiere optar por un discurso moderado e incluso humilde.

- Era importante ganar al Burgos por todo lo que suponía este partido y lo han logrado. Y además, dejan el 'goal average' a su favor.

- A estas alturas de la temporada todos los puntos son importantes. Hemos hecho un buen partido. El resultado es bastante justo.

- Eso sí, un encuentro con dos partes diferencias. En una de ellas, en la segunda, han perdido el control por momentos.

- Han sido esos minutos en los que no hemos controlado el juego en los que se ha convertido en un correcalles. En un determinado momento no nos viene mal, pero en ese no, porque necesitábamos posesiones largas para acabar de cansar al rival. Luego lo hemos hecho.

- Ha debutado Rubén Martínez en sustitución de Rayco, al que ha cambiado en el descanso. ¿Algún problema físico?

- Rubén ha estado entrenando con nosotros esta semana y estamos muy contentos con él. Rayco andaba con molestias musculares y cuando se da esa situación preferimos prevenir. Hemos optado porque no continuase.

- Habló esta semana de la importancia de ganar y de cobrarse una venganza deportiva. ¿Qué supone para usted ganar al Burgos?

- El día que jugamos en El Plantío no competimos bien. Hemos vencido a un gran rival, que defiende muy bien y que por momentos se ha atrevido al juego combinativo, porque es más de balones en largo y segundas jugadas. Jugar bien es hacer lo adecuado en todo momento y nosotros lo hemos hecho. Hemos leído bien el encuentro.

- Patxi Salinas dice que el árbitro les ha perjudicado gravemente en una decisión, al no expulsar a Santos en el minuto 60, cuando más empujaba el Burgos. ¿Siente que el árbitro les ha favorecido?

- No me gusta hablar de los colegiados. Y de los dos goles anulados no puedo hablar porque no los he visto. Creo que el árbitro ha estado bastante bien.

- Antes hemos citado a Rubén Martínez y a Rayco. Otro nombre propio: Álvaro Arnedo. Partido de doctorado el suyo.

- Álvaro lleva ya seis meses con nosotros y crece cada día que pasa. Para su edad es muy importante evolucionar. Además, es un chico de aquí, de la casa, por lo que la alegría es doble. Ahora bien, sabe que tiene que mejorar, aunque su nivel sea alto.

- Gana su equipo y mantiene la portería a cero. ¿Le ve más maduro?

- Durante la primera vuelta hemos acusado golpes. Los hemos analizado porque no queríamos que se volvieran a repetir. Sí que veo más madurez en este sentido.

- Hace unas semanas se hablaba de que la UDL, y otros muchos equipos, podían aspirar a la cuarta plaza porque parecía que las otras tres estaban adjudicadas a Sporting, Mirandés y Racing (ayer por cierto destituyeron a su técnico, Ángel Viadero). Ahora el Racing, tercero, está a cuatro puntos. ¿Cambia mucho el escenario?

- Estar más cerca nos anima, porque sabemos que si aprovechamos algún pinchazo aun nos aproximaremos más. Sería importante, desde luego, porque estar cerca de las posiciones es bueno, pero nosotros debemos seguir pensando partido a partido.