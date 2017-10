«Los jugadores han creído, que es lo más importante» Valdovinos celebra el gol y Sergio se muestra pensativo. :: f. díaz El técnico se mostró ayer tranquilo tras la victoria: «La situación se volvía muy delicada si no ganábamos» Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés CARLOS FERRER LOGROÑO. Domingo, 15 octubre 2017, 23:39

Se le notaba en el rostro a Sergio Rodríguez que lo había pasado mal a lo largo del partido ante el conjunto rojillo. El triunfo le dejaba tranquilo, pero la procesión, sobre todo tras el primer gol del conjunto rival, había ido por dentro.

- ¡Qué importante era la victoria y cuánto ha costado conseguirla!

- Éramos todos conscientes de que era un día en el que había que ganar. ¿Cómo? Nosotros entendemos que hay una forma que nos da más opciones para ganar. Pero estaba claro que había que hacerlo, porque la situación se volvía muy delicada si no lo conseguíamos.

- Y además se complicó cuando Osasuna se adelantó en el minuto dieciocho...

- Cuando estás en esta dinámica negativa donde los equipos con poco, te hacen gol y nosotros con más que ellos, nos cuesta, ha significado un jarro de agua fría. Para mí han sido nuestros peores minutos. Pero hemos entrado dentro, hemos entendido cómo somos fuertes y los jugadores han creído, que es lo más importante. A partir de ahí, hemos podido dar la vuelta al resultado.

- ¿Cree que ha funcionado la charla del vestuario?

- No les he dicho nada que no les lleve diciendo estas tres semanas. Simplemente tienen que creer en ellos y que nunca dejen de hacerlo. Con las ganas que tienen, con la ilusión y con la creencia, las cosas tienen que llegar. La plantilla es lo suficientemente buena como para que las cosas lleguen.

- Ante Osasuna B ha llegado el gol a balón parado...

- Es cierto que a balón parado no estábamos generando peligro, pero sabíamos que hoy [por ayer] podía ser una baza importante. Y, mira, los dos goles han llegado a balón parado. Pero en el juego combinativo también hemos creado ocasiones para merecer ganar el partido.

- Se sabía que iba a costar, pero ¿no cree que ha costado demasiado ganar?

- Yo creo que para la situación en que nos encontramos, con las circunstancias de las tres semanas pasadas en las que siendo mejores que el rival, hemos perdido, y se nos han puesto por delante, para mí hemos jugado mejor que lo que se prevé en este tipo de situaciones. Porque son delicadas, donde llega el nerviosismo. El rival con poquito te hace y tú generas y no terminas de encontrar portería. Normalmente, de este tipo de situaciones se sale con partidos feos, y hoy [por ayer] hemos jugado bien.

- Y se ha remontado, por primera vez en la temporada...

- Vamos a ver si nos sirve para seguir trabajando duro y creyendo en la idea, y para saber que estamos en la octava jornada, tener tranquilidad y entrenar duro para el próximo partido.