Los jugadores afectados por un virus vuelven a ejercitarse M.G. LOGROÑO. Viernes, 3 noviembre 2017, 18:48

La enfermería de la UD Logroñés se vacía. Es la mejor noticia de un jueves gris que no fue de celebración después de caer derrotada en el Stadium Gal de Irún. Los seis jugadores afectados por un virus y que no pudieron entrenarse con normalidad el martes y jugar el miércoles, sí que trabajaron ayer sobre el césped. Aún es pronto para saber si todos ellos estarán en condiciones de recibir el domingo al Arenas de Getxo, aunque en principio Sergio Rodríguez podrá contar con ellos.

Seis eran los hombres afectados por el virus: Jaime Paredes, Alejandro Sotillos, Antxon Muneta, Borja Gómez, Germán Sáenz y Pablo Espina. Los dos primeros estuvieron ejercitándose junto a sus compañeros, aunque no completaron la sesión matinal; los otros cuatro sí que trabajaron hasta que los técnicos dieron por concluido el entrenamiento.

De hecho, quienes no jugaron en Irún y aquellos que disfrutaron de pocos minutos, caso de Carlos García, Ñoño o Germán, se fueron los últimos del césped. Muneta y Borja, que viajaron pero no jugaron, también completaron la sesión, al igual que Pablo Espina.

En principio, el técnico podrá contar con todos ellos el domingo, frente al Arenas de Getxo

Esa es la lectura positiva, la recuperación de todos ellos, aunque en el once que presentó el técnico el miércoles la gran ausencia era la de Jaime Paredes, titular en todos los partidos, tanto de Liga y Copa. El resto de futbolistas que enfermó ha tenido menos presencia en este primer tercio de la competición. Es la otra lectura.

Antxon Muneta ha perdido peso en el once en los últimos compromisos e incluso en los dos últimos no ha participado. Lo hizo, desde el banquillo, frente al Leioa. Ñoño alterna titularidad con suplencia. Saltó en el once inicial ante la Real Sociedad, pero salió desde el banquillo en Gal. Iván Aguilar volvió a ser titular, pero sigue sin ver portería y para un delantero es algo fundamental. Pablo Espina no jugó, pero es un habitual, pues ha participado en los once compromisos anteriores, aunque con menos minutos que otros. El concurso de Borja Gómez y Germán Sáenz es más intermitente y el de Sotillos fue inexistente hasta el domingo, que jugó sus primeros minutos en Liga.