Jaime Paredes se perderá el partido contra el Gernika Miércoles, 8 noviembre 2017, 09:50

Jaime Paredes no podrá jugar el próximo domingo ya que será sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. Su baja supone un gran problema para Sergio Martínez, ya que no cuenta con ningún lateral izquierdo más en la plantilla. De hecho, el madrileño ha disputado todos los minutos, salvo los de Irún, donde no pudo jugar por enfermedad.

En el plano colectivo, la plantilla guardó descanso ayer lunes y tampoco se entrena hoy. Volverá mañana a los entrenamientos.