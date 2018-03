La UDL inicia en Sarriena el esprint decisivo Salva Chamorro dispara a puerta ante la oposición de Marcos André. :: fernando díaz Los blanquirrojos miden sus ansias de play off ante un rival que vive su mejor momento de la temporada JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Sábado, 10 marzo 2018, 00:44

Logroño. La UD Logroñés inicia este sábado (16.00 horas, ETB1) un esprint apasionante de diez partidos que decidirá su suerte. Vacaciones en mayo o sueño de junio. Son las dos opciones a un desenlace que ha vivido su fase previa. Ahora, cada partido es vital; cada punto, fundamental; cada victoria, ilusión; cada derrota, decepción y duda. Treinta puntos que se reparten y cuyo origen está en Sarriena, campo del Leioa. Pero no sólo en ese rectángulo de juego, sino en otros más, aunque el resultado de la UDL será primordial, básico, en cada una de estas diez jornadas. Otros campos pueden ayudar, pero no decidir si los riojanos no dan primero el paso hacia esas cuatro plazas tan anheladas. Basta con pensar que en su corta historia, la UD Logroñés sólo ha acabado en dos ocasiones entre los elegidos.

El Leioa suma 42 puntos, cinco menos que la UDL, pero vive su gran momento. No pierde en casa desde la decimoctava jornada, cuando cayó ante el Gernika. Sus números recientes le permiten pensar, como afirma Luca Ferrone, en engancharse a la pelea por las cuatro primeras plazas. Suma seis jornadas sin perder, con un botín de 14 puntos, aunque si se mira más allá se puede confirmar que sólo ha perdido un partido en la segunda vuelta, frente al Sporting, y que es un conjunto mucho más solvente defensivamente hablando que en la primera. En estos últimos últimos ocho encuentros ha cerrado su portería al adversario y sólo ha encajado seis goles de los 27 que ha recibido a lo largo de la temporada.

En Sarriena han caído equipos con aspiraciones de ascenso, pero es verdad que el Leioa únicamente ha ganado siete de los catorce partidos jugados. Allí han perdido conjuntos como el Barakaldo, pero también han ganado Racing, Sporting, Gernika o Tudelano, de la zona alta de la tabla, o Amorebieta y Peña Sport. Sarriena es un recinto complicado, sobre todo si el estado del césped condiciona el fútbol, pero no inexpugnable.

El Leioa no pierde en su campo desde la 18ª jornada, aunque ha cedido puntos en siete partidos.La UDL deberá mudar de nuevo su piel para tender la trampa a un rival en el que prima la defensa.

«El Leioa cuenta con buenos jugadores, con un sistema asimilado y con capacidad para tener el balón en ciertos momentos o emplear juego más vertical, con dos puntas muy diferentes -Yurrebaso y Carlos, ambos con ocho goles anotados-, pero muy complementarios y que generan peligro», advierte Sergio Rodríguez, que ayer daba los últimos detalles a este compromiso junto a sus futbolistas.

Rodríguez cuenta con todos sus hombres para este órdago, porque no es tiempo ya de envites, incluido Ramiro Mayor, que regresa a la citación después de sus dos últimas ausencias. Cifu se queda por segunda semana consecutiva fuera de esa relación de dieciocho hombres. Titi tampoco viaja. El técnico aún recuerda el paso del Leioa por Las Gaunas. «Es de los equipos que mejores sensaciones me han dejado», recuerda. No es para menos. Es un conjunto rocoso, que entiende que hasta el minuto 90 tiene tiempo para cambiar su suerte. En el Municipal neutralizó un 2-0 en contra, silenció a su espectadores con dos goles y pudo asustarlos firmemente con la derrota en los últimos minutos. Fútbol del norte, aguerrido, de entrega hasta la última gota de sudor... y calidad. Porque no sólo es fuerza, sino que cuenta con futbolistas capaces de desequilibrar. «Con Villar ha ganado equilibro en la medular», afirma el preparador. No sólo Villar. Goti fue una pesadilla en Las Gaunas con su juego en línea de tres cuartos. Yurrebaso y Óscar García suman ocho goles cada uno de ellos, cifras muy cercanas a los mejores anotadores blanquirrojos.

Hablar de cómo jugará la UDL en Sarriena es una quimera. Sergio García diría que su equipo no renunciará a su personalidad; Jon Ander Lambea, preparador del Leioa, espera a un adversario con la posesión de balón como rasgo diferenciador, si bien no oculta el buen momento de sus hombres y la ambición que ha creado su crecimiento en la tabla. «Los puntos valen mucho», asevera Lambea, que recuerda que sus jugadores se asientan en una situación clasificatoria que se «han ganado». «Para nosotros es muy ilusionante afrontar un partido en el que competir de tú a tú con el Logroñés», añade.

Los blanquirrojos mudaron su piel ante el Tudelano y volverán a experimentar una metamorfosis esta tarde. Sergio Rodríguez no es amigo de revoluciones, por lo que podría mantener a Zubiri a pesar de la recuperación de Ramiro, aunque también podría cambiar el guion con la entrada de Sotillos o la recuperación de Rubén Martínez en banda. Más claro tiene el preparador que se mide a un adversario al que tendrá que tender una trampa para romper su disciplina de situar a cinco hombres en defensa, pero también a un campo que puede estar más pesado de lo normal y dificultar el juego por abajo. No sólo eso, sino no perder la atención a su juego ofensivo y, además, aguantar hasta el minuto 90, pues ante el Tudelano lo pasó mal, físicamente hablando. Lo que es evidente es que si la UDL no protagoniza una buena salida en este esprint en el que los cuatro primeros tienen medalla, será más complicado reconducirlo a medida que se acerca la meta.