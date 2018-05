«Para nosotros era importante ganar este partido en Las Gaunas» Despedidas y homenajes. La afición disfrutó ayer en Las Gaunas, que rindió tributo a la UDL de categoría Cadete por su ascenso. :: fernando díaz El preparador celebra en silencio el triunfo y admite que habrá que analizar en unos días por qué se ha escapado la fase de ascenso Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés M.G. LOGROÑO. Lunes, 14 mayo 2018, 00:09

Sergio Rodríguez dio su última rueda de prensa en Las Gaunas esta temporada. Comenzó el curso analizando una victoria sobre el Vitoria y la concluye con otro triunfo, frente a la Peña Sport. Ahora bien, ambos no valen lo mismo y en el seno de la entidad se sabe. El técnico admitió que era importante despedirse de su afición con la gente, aunque aún resta una semana de trabajo y un partido, en Estella. En ocho días llegarán, presumiblemente, las vacaciones.

- Victoria y Copa.

- Ya habíamos dicho a lo largo de la semana que teníamos que afrontar el partido con la motivación con la que iba a llegar la Peña Sport para salvar la categoría. Nuestra motivación estaba en la profesionalidad y también en pensar en la gente que nos ha apoyado a lo largo de todo el año. Con un punto lográbamos la clasificación, pero también era importante ganar. La Peña Sport ha llegado muy justa de fuerzas a este encuentro y, además, les quedaba enfrentarse al Sanse. Pensar que tienes cuatro puntos de desventaja y te quedan dos partidos es duro mentalmente. Ha sido un día de calor, hemos movido el balón y se han cansado mucho. Aun así, estar a estas alturas de la temporada peleando por la permanencia tiene mucho mérito después de un inicio de temporada como el que protagonizó. Quiero mandarle mucho ánimo. A ver si recupera la categoría lo antes posible.

- Y cierran la temporada con una victoria amplia, que al espectador quizá deja un sabor menos amargo.

- Cada uno hace su balance y nosotros también. Creo que hemos hecho buenos partidos en Las Gaunas, que hemos sido sólidos y, en suma, que la temporada no ha sido mala en casa. Ahora bien, el objetivo era el 'play off' de ascenso y no lo hemos conseguido, por lo que acabamos con una sensación de desilusión. Nos queda la Copa, pero el equipo estaba para pelear por otro cosa. Tenemos una semana de trabajo por delante y queremos acabar de la mejor forma posible la clasificación. Luego, ya hablaremos. Debemos mejorar en lo que hemos fallado a lo largo del año y afianzar lo que hemos hecho bien.

- Quizá ser más resultadista en algunos momentos.

- No recuerdo un partido en el que no hayamos competido, aunque es verdad que nosotros también hemos fallado. Sin embargo, a lo largo de la campaña se han dado detalles que no han caído hacia nuestro lado y que nos han ido mermando. Analizaremos todo con tranquilidad pasar saber por qué se nos ha escapado el 'play off' de ascenso. Para nosotros siempre es más importante el resultado que el juego, pero entendíamos y entendemos que tenemos un equipo con virtudes para hacer un buen fútbol y, por ese camino, lograr buenos resultados. A veces, el rival no es mejor y te gana, pero a nosotros nos ha pasado eso en más de una ocasión.